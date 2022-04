Baiano Bernardo Peixoto vai disputar o Sul-Americano de Vela

Um baiano vai representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Vela, que acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril, em Buenos Aires, na Argentina. Bernardo Peixoto é esperança de medalhas na classe Snipe. "Representar o Brasil é sempre uma satisfação enorme. Estou muito entusiasmado e confiante de que posso fazer um bom trabalho e voltar pra casa com um bom resultado. Venho treinando pesado pra fazer bonito", projetou o atleta do Yacht Clube da Bahia.

No ano passado, Bernardo Peixoto conquistou o título da Copa do Brasil e, no último mês de janeiro, terminou o Campeonato Brasileiro com destaque: sagrou-se campeão na categoria júnior e vice-campeão no geral. O velejador de apenas 19 anos se credencia como um dos principais nomes da modalidade no país após disputar competições nacionais e internacionais em classes como Optimist, 420, Lightning, Laser e Snipe.

Ele iniciou na vela aos 12 anos e sonha em representar o Brasil nos próximos jogos Pan-Americanos e Olímpicos. "Os sonhos são audaciosos. Por isso, o foco é em evoluir continuamente e reunir as melhores condições de trabalho possível. Tenho todo o suporte do Yacht Clube da Bahia, mas a gente sabe que para se manter entre os melhores e sonhar com o topo do mundo em qualquer modalidade esportiva é necessário apoio e patrocínio. Estamos trabalhando também na busca por empresas que apostem em nosso projeto esportivo", afirmou o velejador, que é estudante de Economia da Universidade Federal da Bahia.

Além de se preparar para o Campeonato Sul-Americano de Vela, Bernardo Peixoto tem programado projetos sociais em parceria com o Rotary Club da Bahia, que visam o fortalecimento da vela na Bahia e no Brasil.

"Temos muitos talentos que podem ser descobertos nessas atividades, mas sabemos que vai muito além disso. O intuito é multiplicarmos esforços em favor de quem mais precisa. Me sinto muito feliz por saber que, com ações como essas que estamos planejando para um futuro muito breve, participarei da formação de cidadãos de bem", pontuou o velejador.