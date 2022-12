Baiano Bremer lamenta derrota do Brasil: 'Levantar a cabeça'

A estreia de Bremer na Copa do Mundo não saiu bem como ele esperava. Baiano de Itapitanga, o zagueiro foi titular na derrota brasileira para Camarões, por 1x0, nesta sexta-feira (2), no estádio de Lusail. A primeira da Seleção no Mundial. Após a partida, ele lamentou o resultado.

"Sabíamos da importância da partida, foi um jogo difícil. Tínhamos que ter matado no primeiro tempo para o jogo se abrir e a gente fazer três, quatro. Infelizmente no final eles fizeram um gol no contra-ataque. Temos que levantar a cabeça e pensar nas oitavas", disse.

Apesar da derrota, o Brasil ficou com o primeiro lugar no grupo G. Na próxima fase, a Seleção enfrentará a Coreia do Sul. A partida decisiva será na segunda-feira (5), às 16h.

"Perder nunca é bom, mas perdemos onde podíamos perder. Agora é pensar nas oitavas, aumentar o nível de concentração porque tem alguns erros que não podemos cometer, é um jogo só", analisou Bremer.