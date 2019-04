Baiano Bruno Jacob é 9º lugar no Mundial de Motosurf Freeride

Único brasileiro a participar do Mundial de Motosurf Freeride 2019, o baiano Bruno Jacob ficou em 9º lugar na primeira etapa da competição, disputada de 26 a 28 de abril, na praia de Lourinhã, em Peniche, em Portugal. O torneio reuniu 30 competidores de 10 países.

"Infelizmente a avaliação dos jurados me decepcionou, uma avaliação nas quartas de finais que me deixou fora dos quatro primeiros lugares. Até agora a gente está sem entender. Nós protestamos bastante, mas não quero focar nese ponto não. Fui muito bem, o mar estava sensacional, o público compareceu em massa e vibrou bastante. Quero focar nisso aí para a próxima", afirmou Bruno Jacob, que é o atual campeão sul americano da categoria.

Bruno Jacob descansou nessa segunda-feira (29) e já recomeça os treinamentos na terça-feira (30) visando a próxima etapa do campeonato, que acontece de 28 a 30 de junho, no México. Ele ficará em Portugal até o próximo dia 5, quando retorna para Salvador.

"Eu tô bem otimista com o circuito, tenho treinado bastante, principalmente a parte do surf com a moto aquática, que é um diferencial que existe hoje para ganhar pontos, não só os saltos, que a gente já estava acostumado. Tô muito ansioso para competir novamente", projetou Bruno.

A terceira e última etapa do Mundial de Motosurf Freeride 2019 será realizada de 6 a 8 de setembro, nos Estados Unidos.