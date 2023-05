Baiano cria plataforma que permite avaliação de até 2 mil imóveis em uma hora

Normalmente, um analista de imóveis nos Estados Unidos leva, em média, um dia inteiro para analisar, de forma manual, 40 propriedades disponibilizadas para serem leiloadas. Com o uso de uma tecnologia com know how baiano, o mesmo analista consegue avaliar até 2 mil imóveis em apenas uma hora.

Desenvolvida pelo especialista na área de tecnologia e proprietário da Smart Properties Services (@smartpropertiesus), Edmar Sampaio, o software Property Genius promete não só analisar com maior celeridade dados de vendas recentes e outras informações importantes, mas, também, determinar o valor de uma propriedade com maior precisão do que seria possível por meio de avaliação convencional.

O uso da inteligência artificial para facilitar esse estudo ajuda ainda a identificar tendências de mercado e prever mudanças no valor das propriedades, como explica Sampaio. “Quando você vai para um leilão de imóveis aqui nos EUA, pode achar algumas pérolas e muito lixo, muito imóvel em péssimo estado ou com muitas dívidas. O que ocorre é que existem muitas fontes diferentes de informação que você precisa consultar como mapas, dívidas com a cidade, estado, riscos, débitos dos proprietários e assim por diante. O sistema ajuda a minimizar os riscos de fazer um mau negócio”, esclarece.

Isto porque, ao conectá-lo nas fontes de informação e por meio de algoritmos, o Property Genius vai permitir com uma base maior de dados e em menor tempo, conectar mais oportunidades de encontrar imóveis com baixo risco e alto potencial de retorno.

“Nos últimos testes, conseguimos avaliar entre 1 mil e 2 mil imóveis em uma hora, condição que depende muito da velocidade de conexão com as fontes de dados naquele exato momento da consulta. Logo que concluirmos mais testes, o Property Genius deve ficar disponível no modelo de assinatura, principalmente para pequenos investidores, que hoje encontram mais dificuldades e custos altos. Com essa plataforma em mãos, esperamos dar mais liquidez ao mercado”, enfatiza Sampaio, que pretende também trazer a tecnologia para o Brasil.

“Já fomos questionados sobre isso algumas vezes. Sim, queremos fazer essa tecnologia ficar disponível no Brasil. Mas o desafio não é exatamente traduzir ou fazer algumas adaptações regionais. A maior dificuldade é obter fontes confiáveis de informações para processar. Ainda estamos analisando essas fontes e a precisão delas”.

O ceo da Smart Properties Services destaca ainda quais são as principais diferenças entre os leilões de imóveis brasileiros e os americanos. Existem mais de 3,4 mil condados que fazem leilões e quem consegue participar, faz compras com valores bem abaixo do mercado:

“Os leilões mais comuns que são basicamente iguais aqui nos EUA e no Brasil, que são os leilões efetuados pelo banco, quando você deve a prestação da casa. Mas existem aqui também um tipo específico que é muito antigo nos EUA, genericamente chamado de ‘Tax Sales’, que é quando você deve ao governo o imposto da casa (como o IPTU no Brasil) e o governoleiloa a dívida ou leiloa o imóvel em si (chamado de ‘Tax Deed’). Dos 50 estados americanos, cerca de metade pratica Tax Lien e outra metade pratica Tax Deeds”.

Para Sampaio, a principal inovação da plataforma reside em trazer uma análise mais apurada. “Muitos leilões acontecem com poucos lances e o imóvel fica parado em uma lista chamada ‘lista de balcão’, o que é, basicamente, um cemitério de imóveis que não foram arrematados e ficam lá perdidos até alguém ir lá ‘escavar’. Isso reduz a liquidez e evita que esse imóvel volte a gerar riqueza no mercado, ou seja, aluguel, taxas, financiamento. Quando analisamos esses imóveis automaticamente, a lista que geramos incluem imóveis que provavelmente não seriam negociados se tudo fosse feito manualmente”, ressalta.

Agilidade

Edmar Sampaio nasceu em Valença (BA), mas morou em Salvador desde os 16 anos, lá também cursou Informática na Universidade Católica. Ele conta que foi morar nos EUA há quatro anos, em busca de oportunizar aos filhos a aprendizagem e convivência mais próxima de uma outra língua, além de empreender na área de tecnologia.

“E assim, fui apresentado a uma pessoa aqui nos Estados Unidos para fazer uma integração nos sistemas da empresa dele. Percebi ali uma oportunidade gigante de criar uma solução para isso. Nascia, então, a ideia do Property Genius. Após semanas de conversas e negociações, não fui contratado para desenvolver o sistema. Ao invés disso, me tornei sócio da empresa e três meses depois, ceo”, relembra.

A previsão é que a tecnologia esteja disponível nos próximos 12 meses. “A Inteligência Artificial é tão poderosa quanto imprevisível. O trabalho de analisar centenas de informações técnicas de várias fontes diferentes - o que é exaustivo e sujeito a erros - conta agora com uma ferramenta que pode fazer avaliações muito precisas. Isso é muita informação para ser feito por um analista somente, sobretudo, em um volume tão grande, algo que a Inteligência Artificial, quando bem treinada, pode trazer um grande ganho”, finaliza.