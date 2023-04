Baiano 'crossfiteiro' de 12 anos levanta 92 quilos e faz sucesso na web

Imagine carregar quase três vezes seu próprio peso? Um baiano de 12 anos consegue essa façanha. Carlos Augusto Pitanga Neto, ou simplesmente Cauzinho, viralizou nas redes sociais graças a sua performance na musculação e capacidade de carregar até 92 kg.

Ainda maior que o peso é o número de seguidores no Instagram: 285 mil.

Pai do prodígio, Carlos Augusto revelou em entrevista ao jornal Extra que o filho participou da primeira aula de crossfit por acaso, em um dia que a babá não foi trabalhar e ele não poderia ficar sozinho em casa.

"Eu frequento a academia há aproximadamente dois anos e meio e minha esposa também pratica os exercícios. O Cauzinho caiu de paraquedas lá. Ele assistiu a aula anterior enquanto eu me arrumava e depois pediu para participar. Quando eu vi, meu filho já estava treinando junto com os adultos", declarou.

O menino adotou a rotina de atleta. Além do crossfit, também pratica futebol e boxe.

"Acordo por às 5h para fazer uma corrida de cinco à seis quilômetros e faço seções de abdominal pela manhã dois dias na semana. Quando volto da escola, por volta das 15h, tenho um treino com um personal trainer que dura entre duas e três horas", contou o menino ao Extra.

Ele foi convidado pela Federação Baiana de LPO, ligada ao levantamento de peso, para participar do campeonato do estado.

Devido a idade, as atividades físicas são supervisionadas por uma equipe formada por um educador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista e dentista. O pai do menino explica que a regularidade das consultas varia de acordo com a demanda física exigida no momento.

"O Cauzinho costuma ir ao médico do esporte uma vez ao mês, mas em épocas de competição já cheguei a levá-lo toda semana. Os profissionais da saúde acompanham as taxas hormonais dele e verificam se existe a necessidade de alguma suplementação natural", diz.