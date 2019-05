Baiano Daniel Alves comemora convocação para a Copa América

Aos 36 anos, o baiano Daniel Alves vai vestir a camisa da Seleção Brasileira mais uma vez. Convocado pelo técnico Tite para a disputa da Copa América, o lateral-direito se pronunciou no Instagram e falou sobre a emoção de defender o Brasil mais uma vez. "Eu sou privilegiado de viver esse momento, essa sensação, mas pode acreditar que sou merecedor de tudo que consigo na minha vida. Sou brasileiro e com muito orgulho sou persistente, nunca desistirei... Sou nordestino e desde cedo aprendi com exemplos práticos que tudo na vida é possível", escreveu o jogador do PSG.

Pela Seleção, o baiano de Juazeiro já conquistou três títulos: a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações em 2009 e 2013. "Não posso prometer que nunca falharei, mas posso prometer que jamais deixarei de tentar.Quando você se dedica, quando você se entrega, pode ter certeza que a vida te dará uma nova chance de continuar colocando pilares na construção do seus sonhos.Desistir na minha vida jamais será uma escolha, sempre será uma opção que irá se diluindo a medida que vou sonhando!", completou Daniel.

O Brasil está no Grupo A da Copa América e fará o jogo de abertura da competição contra a Bolívia, dia 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo. Na sequência, enfrenta a Venezuela, no dia 18, na Fonte Nova, em Salvador. O terceiro jogo é contra o Peru, dia 22, no Itaquerão, novamente na capital paulista.

Antes da estreia, o Brasil entrará em campo para dois amistosos. No dia 5 de junho enfrenta o Catar, em Brasília. O último teste será no dia 9, contra Honduras, em Porto Alegre.