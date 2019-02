Baiano desaparecido após tragédia em Brumadinho é achado morto

O corpo do baiano Cássio Cruz Silva Pereira, 27 anos, foi achado na manhã deste sábado (23) em Brumadinho, Minas Gerais. Ele era um dos desaparecidos após o rompimento de uma barragem da Vale na cidade. O nome de Cássio está na última atualização da lista de óbitos feita pela Vale.

O corpo foi sepultado hoje mesmo em Mário Campos, Minas Gerais, onde a família vive. Cássio era funcionário terceirizado da Vale, assim como o pai, Carlos Augusto Santos Pereira, de 49 anos, que segue desaparecido. Ainda há outros dois baianos que não foram encontrados: Alex Mário Moraes Bispo, de 22 anos, e o tio Ademário Bispo, de 51, os dois de Santo Amaro.

Já outros três baianos foram achados mortos em Brumadinho, além de Cássio. Ednilson dos Santos Cruz, 23 anos, foi o primeiro a ter o corpo localizado, em 29 de janeiro. Depois, em 17 de fevereiro, foi achado Tiago Coutinho do Carmo, 34. Dois dias depois, foi achado o corpo de George Conceição de Oliveira.

Quando Cássio foi incluído entre os desaparecidos, a mulher dele, Daniela Pereira, conversou com o CORREIO. Ela contou que morava com o marido e o filho há 3 anos em Minas, mas no dia do desastre estava em Mata de São João para ficar com a família - fazia um mês que ela tinha perdido o pai.

Segundo Daniela, Cássio tinha costume de ligar para ela todos os dias no horário de almoço. No dia da tragédia, ele manteve o costume e ligou exatamente às 12h. Por conta do horário de verão, o relógio em Minas Gerais está uma hora adiantado em relação ao horário baiano: eram 11h quando ele ligou e Daniela não percebeu. Quando tentou retornar, cerca de uma hora depois, o celular do marido não tocou.

“Depois disso eu sentei na frente da televisão e vi o que aconteceu. Eu sei onde ele trabalha e fiquei desesperada”, contou Daniela.

A tragédia em Brumadinho deixou 179 mortos até agora. Outras cerca de 130 estão desaparecidas. As buscas seguem na região. A barragem de rejeitos se rompeu em 25 de janeiro, com a lama atingido instalações da Vale, casas e uma pousada na região.