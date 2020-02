Baiano e paulista vencem regata Cape to Rio, maior do hemisfério

O soteropolitano Léo Chicourel, do Aratu Iate Clube, e José Guilherme Mendes, de Ilhabela (SP), venceram neste sábado (1º) a tradicional Regata Cape to Rio, após 17 dias de travessia entre a Cidade do Cabo, na África do Sul, e o Rio de Janeiro.

Foram mais de 3.700 milhas náuticas navegadas no barco Mussulo - Angola Cables para completar em primeiro lugar na classe de monocascos, que teve ao todo 17 barcos, alguns deles originários da Alemanha, Itália, Argentina, Angola e Austrália.

Foi a segunda participação da dupla na regata que acontece em média a cada três anos. Em 2017 eles ficaram em quarto lugar no geral, mas bateram o recorde de tempo nos barcos em dupla.

“Sensação é muito boa, tanto eu quanto o Zé estamos muito felizes. Primeiro por ter feito uma regata muito boa e a consequência foi a vitória. Disputamos com grandes barcos como o alemão Haspa Hamburg (4º lugar), o Saravah (3º), o Zulu (5º) dos sul-africanos que vieram muito bem, tiveram problema a bordo, sem energia; Ballyhoo (2º)... Velejadores de alto nível que só fazem engrandecer o nosso título. Muito honrado com essa conquista”, disse Léo.

O baiano, que está radicado em Ilhabela (SP) há um ano, contou os detalhes da regata em que ficaram 12 horas com uma vela rasgada diante de fortes ventos. “Normalmente se larga com vento forte na Cidade do Cabo e ao longo dela precisa contornar alta pressão mais pra norte ou sul, basicamente vento a favor variando 10 a 20 nós. Este ano foi bem diferente, essa alta pressão estava fragmentada, difícil prever o que ia acontecer. Aqui no Brasil tivemos a baixa pressão do ciclone Curumim, 40 a 50 nós, fica muito próximo de ter uma quebra. Passamos bem, mas tivemos alguns problemas. Rasgamos uma vela importante no barco, ficou presa quase 12 horas os fragmentos dela, só conseguimos tirar quando o dia clareou e o vento baixou, no 5º ou 6º dia. Mas deu tudo certo”.

Na classe multicascos, o barco Love Water, da África do Sul, foi o campeão, concluindo o percurso em mais de sete dias, deixando o italiano Maserati em segundo lugar.

A premiação oficial será domingo (2), no Iate Clube do Rio de Janeiro.