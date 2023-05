Baiano é semifinalista de premiação para inovações em saúde

Carlos Roberto Brites Alves, infectologista, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e Editor Chefe do The Brazilian Journal of Infectious Diseases, está entre os semifinalistas do Prêmio Euro, que reconhece inovações na área médica. O médico apresentou um teste rápido para detectar o tipo 1 do vírus HTLV. A escolha dos finalistas acontecerá no dia 28 de junho, através de votação online de médicos dos países participantes.

O Prêmio Euro busca dar visibilidade e apoiar projetos transformadores para a medicina. A premiação é patrocinada pela Eurofarma e está agora na segunda edição, que traz como novidade a abrangência dos 17 países da América Latina onde a empresa farmacêutica atua. Serão 12 iniciativas vencedoras. Dessas, 11 receberão prêmios de 50 mil euros, e a Iniciativa Destaque levará 500 mil euros. Os valores dos prêmios são convertidos para a moeda local de cada vencedor.

Brites conheceu o prêmio enquanto buscava formas de conseguir recursos para o projeto ao qual tem se dedicado: um teste rápido para o vírus HTLV-1. O HTLV é um retrovírus que afeta células de defesa do organismo humano. Da mesma família que o HIV, a doença não tem cura, mas existe tratamento.

Segundo Brites, o teste rápido é uma maneira de garantir o diagnóstico precoce e que o tratamento comece mais cedo, ainda nos estágios iniciais. O infectologista afirma que, antes do seu, não existia nenhum projeto de teste rápido para a HTLV. “A HTLV é uma doença negligenciada. Embora tenha entre 10 e 20 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, é uma doença invisível até para boa parte da população médica”, diz.

Entre os principais meios de transmissão, estão relações sexuais sem proteção, compartilhamento de agulhas e seringas e a transmissão vertical, ou seja, da mãe infectada para o filho, durante a amamentação.

Atualmente, a Bahia é um dos únicos estados que realizam testagem de HTLV como parte do pré-natal, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Quando a doença é detectada, o ideal é que o aleitamento seja suspenso. Entretanto, a falta da existência de um teste rápido distribuído pelo Sistema Único de Saúde em todo o país ainda dificulta essa triagem.

“Nós desenvolvemos um teste simples, como os habituais, de detecção de anticorpos contra a HTLV por uma gota de sangue. É simplesmente pingar umas gotinhas e esperar 15 minutos e nós temos um diagnóstico. Esse teste se mostrou extremamente preciso, nós conseguimos detectar 100% das amostras. E ele se mostrou muito específico também. Em 98% dos casos, quando ele dizia que era HTLV, era mesmo”, conta Brites.

Uma pesquisa realizada pela Fiocruz apontou a Bahia como o estado com maior taxa de infecção de HTLV do país. O estudo, que analisou amostras de 2004 a 2013, apontou uma média de casos positivos de 14,4 por 100.000 habitantes em todo o estado. De acordo com o último boletim epidemiológico de HTLV da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em 2021 foram notificados 463 casos no estado.

A doença pode ocasionar complicações como a paraparesia espástica tropical, doença neurológica que afeta o movimento das pernas e o controle da bexiga. Segundo o infectologista, a HTLV geralmente é assintomática, e não há como diagnosticar sem que seja feito o teste.

“Você não tem como diagnosticar a menos que faça um teste, e geralmente eles são feitos só naqueles que já estão doentes. Então seria muito importante uma ferramenta simplificada de diagnóstico pudesse ser feita em triagens presentes nas unidades de saúde, como se faz hoje com o HIV e com a sífilis: a identificação precoce do problema antes que ele haja manifestações da doença avançada”, afirma.

Caso seja premiado, Brites já sabe onde investir o valor recebido: na compra de materiais para a fabricação de kits dos testes rápidos, para que possa ampliar o processo de comprovação da eficácia do projeto. Para apoiar o baiano com um voto, é preciso ser médico e cadastrar-se no site do Prêmio Euro. A votação dos 12 vencedores será até o dia 28 de junho. Já a escolha da Iniciativa Destaque vai de 18 de julho a 18 de agosto.

*Orientada pela subeditora Fernanda Varela.