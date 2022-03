Baiano fatura medalha de ouro em campeonato de karatê nos EUA

O baiano Williames Souza subiu ao lugar mais alto do pódio no Tournament X, o circuito americano de karatê. O atleta foi o campeão da categoria Sênior da competição, realizada no último fim de semana, na cidade de Superior, no Colorado.

"Os últimos meses não foram fáceis. Tivemos a pandemia que afetou completamente o calendário e o ciclo Olímpico, fiquei lesionado, o que me afastou por alguns meses dos tatames, mas, agora, voltei e mais focado do que nunca", comemorou.

O carateca, que atualmente mora na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, volta a entrar em ação no mês que vem, quando disputará o US Open, em Las Vegas.

Williames Souza faz parte da seleção brasileira há 14 anos. Ele começou na equipe em 2008, ainda na categoria de base. O baiano já foi 15 vezes Campeão Brasileiro, oito vezes medalhista Pan-Americano e oito vezes medalhista Sul-Americano. Também liderou o ranking nacional por nove anos consecutivos.