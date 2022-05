Baiano fatura prova de maratona da Estrada Real de Ouro Branco

O baiano Ulan Galinski conquistou o título da categoria maratona da etapa de Ouro Branco (MG) da Internacional Chaoyang Estrada Real. A competição é uma das mais tradicionais do país e vale pontos para o ranking da UCI (União Ciclística Internacional).

O atleta de 23 anos é o campeão brasileiro de mountain bike da categoria. Por isso, pode competir com a bandeira do país no peito - só o atual vencedor tem o direito de vestir a jersey.

“A corrida foi um misto de sentimentos. Foi minha primeira vitória da temporada e eu estava com saudades de subir no lugar mais alto do pódio. E foi um sentimento especial por eu estar estreando minha camisa de campeão brasileiro de maratona. O simples fato de vestir essa camisa e competir com ela já tem um significado grande", disse.

"Conseguir defender e ganhar a prova é algo que não tem como descrever, se torna ainda mais especial. É uma grande corrida, uma prova UCI e uma etapa na qual eu tenho boas lembranças, foi o lugar onde marcou minha carreira no passado, e fico feliz de sair de lá construindo novas boas lembranças”, comentou Ulan Galinski.

O baiano também dedicou o título a todos os integrantes da sua equipe, a Caloi / Henrique Avancini Racing. "Foi uma forma de dizer obrigado a todos profissionais, eles realmente se entregam de corpo e alma pelo conjunto, então eu queria muito ganhar por eles".

Além de Ulan, outros quatro integrantes da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing participaram da competição. Na categoria Elite do masculino, Edson Rezende ficou com a 6ª posição e Cainã Oliveira, de 20 anos, ficou com a 9ª colocação. Já no feminino, Luiza Souza ficou com o 4º lugar, enquanto Sabrina Oliveira foi a 6ª colocada.

Ulan e Edson agora se preparam para viajar para a Europa, onde vão disputar duas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike. No próximo fim de semana, a dupla estará na etapa de Albstadt, na Alemanha. Depois, entre os dias 13 e 15 de maio, a competição será em Nové Mesto, na República Tcheca.