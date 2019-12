Baiano ganha prêmio de maior artilheiro do futebol sul-coreano

Um jogador baiano está dominando o futebol sul-coreano. Camisa 9 do Ulsan Hyundai, Júnior Negão foi o maior artilheiro da liga do país asiático pelo segundo ano consecutivo - na temporada de 2019, fez 22 gols em 43 partidas disputadas, uma média superior a 0,5 por jogo.

"A satisfação por mais um ano individualmente excepcional é muito grande. Por duas vezes seguidas ser o jogador que mais gols fez num centro importante como a Coréia do Sul é algo significativo", comemorou o centroavante, que é responsável por 25% dos gols de sua equipe na K League.

"A liga sul-coreana é, ao lado da japonesa, possivelmente a mais forte do continente. Ser um atleta consagrado e respeitado numa região que vem crescendo tanto nas últimas décadas me deixa bastante orgulhoso e me dá ainda mais motivação para seguir representando bem o meu país aqui no exterior", continuou.

Apesar de ter nascido em Salvador, Júnior Negão nunca competiu por times de seu estado natal. Começou sua carreira no futebol no Nacional-AM em 2005 e passou por clubes brasileiros como Atlético-MG, Corinthians e Ceará, além de equipes internacionais como Belenenses (Portugal), Germinal Beerschot (Bélgica), FC Lausanne-Sport (Suíça) e Muangthong United (Tailândia).