Baiano Isaac Silva assina nova coleção da Havaianas: "muito de Bahia em minhas criações"

O estilista baiano Isaac Silva lança, nesta terça (1), uma parceria com a Havaianas. A nova coleção de chinelos assinada por Isaac, celebrado estilista da nova geração, homenageia os povos originários do Brasil. A coleção leva o nome de “Axé, boca da mata!” e destaca heranças históricas. Os elementos principais são a religiosidade e o respeito pela natureza.



Em conversa com o Correio, Isaac destacou que a inspiração da boca da mata no sentido mais literal possível, enquanto algo que encontramos em uma caminhada. "A inspiração foi a boca da mata, a energia que dela emana e nela temos a cultura afroindígena do Brasil que eu tanto falo. Fazer uma sandália com havaianas nesse momento, onde precisamos ter brasilidade, é um sonho, uma marca nacional reconhecida mundialmente junto com a marca Isaac Silva é como a frase da marca já fala “acredite no seu Axé”", disse o estilista.



Ele ainda ressaltou as relações afroindígenas baianas, especialmente Salvador, que carrega em muitos dos seus bairros nomes dos povos originários. Segundo ele, há muito de Bahia em todo seu trabalho. "O bairro Boca da Mata super tem essa inspiração...o ônibus escrito Boca da Mata (inspira)...tenho muito de Bahia e de Salvador nas minhas criações", contou Isaac ao Correio.



(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

“Trazer o Isaac como diretor criativo dessa collab e oferecer a ele toda liberdade para trabalhar nas artes das sandálias foi uma experiência incrível para todos nós. Entender sobre as nossas origens é entender sobre quem nós somos, e ficamos extremamente felizes em colaborar com o Isaac para que essas histórias sejam contadas”, afirma Mariana Rhormens, diretora de marketing e comunicação da Havaianas Brasil.As múltiplas inspirações para as peças estão nos elementos gráficos da capulana africana, tradicionalmente usada em Moçambique como vestimenta e adorno de cabeça devido a sua versatilidade, além dos traços de artes indígenas, estampas animais e elementos sagrados nas religiões de matriz africana. Outra forte influência foi a imagem da Cabocla Jurema, entidade conhecida por expressar de forma popular a fusão de culturas que resultam do misticismo afroindígena.“Eu quero que, assim como os meus, mais pessoas possam compreender a importância e força que o resgate das nossas histórias e nossos costumes têm dentro dessas megalópoles nas quais habitamos. Todos nós somos uma mistura de muitos outros, que viveram, criaram e aprenderam com a natureza antes de nós, e eu quero que essa natureza que tanto nos fornece e guarda, continue a existir” disse Isaac. A linha, com três modelos de sandálias exclusivos, integrará o desfile do estilista na próxima edição do São Paulo Fashion WeekOs modelos possuem numeração disponível do 33/4 ao 45/6, no valor de R$59,99. A coleção completa poderá ser encontrada, a partir de 2 de junho, nas lojas físicas e na Digital Flagship Store de Havaianas, além dos canais oficiais de venda de Isaac Silva, como seu site e loja física.