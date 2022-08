Baiano Isaquias Queiroz fatura segundo ouro no Pan-Americano de canoagem

O baiano Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500m do Campeonato Pan-Americano de canoagem, nesta sexta-feira (12). A competição acontece em Halifax, no Canadá, onde no último fim de semana o atleta faturou outras duas medalhas, de ouro e prata, no Mundial. Ele também faturou ontem outo ouro na competição continental, no C1-1000m.

Na disputa de hoje, a prata ficou com o canadense Connor Fitzpatrick e o bronze com o colombiano Alejandro Rodriguez.

"Tudo dentro do planejado, o mais importante era desfrutar do campeonato, aproveitar. Sai mais devagar, no fim coloquei do lado do canadense. Não era necessária chegar com muita força, o importante era ganhar a vaga nos Jogos Pan-Americanos, e eu já tinha conquistado com o C1 1000m. Mais uma medalhinha para mim, quatro em duas semanas", celebrou Isaquias, segundo o GloboEsporte.