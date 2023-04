Baiano Jailton Malhadinho vai disputar luta principal do UFC

O baiano Jailton ‘Malhadinho’ Almeida vai disputar a luta principal do UFC Charlotte, no dia 13 de maio, nos Estados Unidos. Ele terá como adversário o surinamês Jairzinho Rozenstruik. O combate é pela categoria peso-pesado.

Jailton está invicto com quatro vitórias, todas por nocaute ou finalização, sendo três delas no primeiro round. Só a mais recente, contra Shamil Abdurakhimov, aconteceu no segundo round. O brasileiro é o 12º colocado no ranking dos pesos-pesados.

Considerando todas as lutas dele no MMA, o cartel de Malhadinho tem 18 vitórias e duas derrotas.

O surinamês é o atual número 9 na categoria e vem de um triunfo avassalador sobre Chris Daukaus por nocaute em apenas 23 segundos, no UFC 282, em dezembro do ano passado. Na carreira profissional (dentro e fora do UFC), ele acumula 13 vitórias e quatro derrotas.

Inicialmente, a luta que estava prevista para ser a principal do UFC Charlotte era ​​entre o brasileiro Johnny Walker e o americano Anthony Smith, pelos meio-pesados. Esta agora será a co-principal.