Baiano Jalmy lança "Nada Normal", primeiro single do projeto solo 

O artista baiano Jalmy lança no próximo dia 9, nas plataformas de streaming, seu primeiro single, que o apresenta como cantor e compositor. E na estreia, Jalmy fala sobre a saudade do calor humano, do desejo do toque e da esperança dos encontros em "Nada Normal". O lançamento será celebrado em uma live no Instagram do artista (@jalmy_), às 20h.



Este é o primeiro de uma série de lançamentos que Jalmy pretende fazer a partir de julho para estrear o seu projeto solo, que o apresenta especialmente como cantor e letrista, já que tem se destacado no cenário musical enquanto instrumentista/violonista e produtor, a exemplo dos projetos Duo B.A.V.I. e Samba do Vai Kem Ké.



"Penso que durante minha trajetória este foi um momento em que pude fortalecer a ideia de lançar este projeto solo, cantando minhas composições. Esta primeira música traz minha personalidade no violão, o balanço que coloco em muitas das minhas produções e contribuições, além do pensamento crítico nas ideias, o olhar reflexivo sobre a realidade em que vivemos", conta Jalmy.



Em "Nada Normal", Jalmy faz uma crítica ao termo "novo normal", que passou a ser expressão comum em tempos de pandemia. O artista escreve sobre a necessidade de estar perto dos seus afetos: "Gente precisa de gente por perto", como diz em uma estrofe da música. "Pra mim não cabe esta ideia de novo normal. Com tantos problemas que a pandemia e outras conjunturas vêm trazendo, estamos longe de algo que se possa chamar de normal. Nada está normal, nem antes da pandemia estávamos vivendo com normalidade", afirma.



SERVIÇO:

Lançamento do single "Nada Normal" de Jalmy

Data: 09 de julho - (sexta-feira)

Nas principais plataformas de streaming (Spotify, Deezer, YouTube)

Live no Instagram de Jalmy (@jalmy_), 09 de julho, às 20h