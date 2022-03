Baiano Mauricio Cruz Lopes assume como presidente do Grupo Novonor

O engenheiro baiano Mauricio Cruz Lopes, 47 anos, assumiu o negócio de engenharia e construção do Grupo Novonor. Após deliberação e aprovação do Conselho de Administração, Mauricio Lopes, até então Diretor Superintendente da OEC para América Latina, assume como presidente da construtora.

Em sua trajetória de 25 anos na holding Novonor, onde iniciou sua carreira como estagiário, o engenheiro adquiriu sólida experiência no Brasil e exterior, atuando em engenharia e construção, em empreendimentos imobiliários pela OR e como CEO da OLI, braço do grupo para investimento e operação de concessões de infraestrutura na América Latina. Liderou diversos projetos de grande porte e alta complexidade com clientes públicos e privados, alguns em consórcios e sociedades com empresas brasileiras, peruanas, europeias e americanas. Nos últimos anos, teve papel central na transformação empresarial (turnaround) da OEC, incluindo a estabilização da operação no mercado peruano, assim como na reestruturação financeira do Grupo Novonor através da conclusão de vendas de ativos e participações societárias (M&A’s), a exemplo da Hidroelétrica de Chaglla, vendida em 2019 por US$ 1,4 bilhão.

O executivo substitui Marco Siqueira, que completou 15 anos como integrante da Novonor, e foi CEO da OR entre 2018 e 2020, quando assumiu a presidência da OEC, até a presente data. Sob sua liderança, a OEC completou mais um ciclo de sua retomada, mantendo seus sistemas de integridade e governança nos mais altos padrões internacionais, sendo estes reconhecidos com as certificações dos órgãos de monitoria e selo internacional ISO 37001. Além disso, finalizou com sucesso a reestruturação financeira de U$ 3,5 Bi de dívidas garantidas pela OEC e ampliou sua carteira de projetos em U$ 1 Bi. Após concluir o processo natural de transição com Mauricio, seguirá para novos desafios profissionais e pessoais, preservando seu importante espírito de parceria com o Grupo Novonor.