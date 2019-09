Baiano Natan Rodrigues conquista o bi do Bahia Juniors Cup 2019

O tenista baiano Natan Rodrigues deu show e conquistou o bicampeonato do Bahia Juniors Cup. Na tarde deste sábado (28), Natan fez história ao vencer o paraense Joaquim de Almeida por 7/6 (7/4) 6/4, e se tornar o primeiro bicampeão do torneio.

Em uma partida apertada, Natan conquistou a vitória no sétimo match-point. O baiano vibrou com o título. "Tive 5/2 no primeiro set. Alguns set-points também que não converti, ele cresceu, ganhou confiança, ficou jogo tete a tete, no segundo saí quebrando, senti a ansiedade no 5/2 pra fechar o jogo, mas segui firme no meu outro game de saque para sair com essa conquista", disse ele.

O foco do baiano agora será os torneios profissionais. O primeiro será o quali do challenger de Campinas. Na sequência ele vai competir em campeonatos profissionais no Rio de Janeiro e São Paulo.

Feminino

No feminino, a gaúcha Sofia Mendonça faturou o título numa das maiores batalhas que o torneio já viu. Ela virou jogo de mais de três horas contra a uruguaia Guillermina Grant com 4/6 6/4 6/4. Sofia esteve perdendo por 6/4 4/1 e uniu forças da torcida baiana que a empurrou para seu primeiro troféu na carreira.

"Primeiro título, hoje não joguei contra nome, contra nada, só tentei dar o melhor e sair com a vitória não tenho nem palavras. Vencer esse torneio vai fazer toda a diferença, é a virada da chavinha da minha carreira, e só tenho a agradecer ao Clube Paineiras que me ajuda financeiramente e na parte técnica", celebrou Sofia.

Confira os campeões do 35º Bahia Juniors Cup:

18 Anos - Natan Rodrigues (BRA) / Sofia Mendonça (BRA) - Duplas - Natan Rodrigues/João Loureiro (BRA) / Namie Isago/Isabel Oliveira (BRA)

16 Anos - Lucas Muratori (BRA) / Catarina Melleiro (BRA) - Duplas - Victor Alves/Rodrigo Cunha (BRA) / Catarina Melleiro/Carol Oliveira (BRA)

14 Anos - Felipe Manarin (BRA) / Karoline Oliveira (BRA) - Duplas - Ana Ramos/Luiza Esteves (BRA) / Ettore Danesi e Lucas Couy (BRA)

12 Anos - Artur Brom (GO) - Duplas - Pedro Burin (SP) e Victor Rocha (BA)