Baiano nega mordida durante luta de MMA: 'Consciência tranquila'

A luta entre Thiago "Siriguela" Oliveira e o cazaque Erkin Darmenov, pelo evento Octagon 44, terminou com polêmica. O baiano estava melhor e chegou a finalizar o adversário, mas acabou desclassificado após o fim do combate. Depois de reclamação do rival, o juiz analisou as imagens e viu uma mordida do brasileiro na orelha de Darmenov. Siriguela, porém, negou ter cometido a ação.

"Acontece que eu não mordi o adversário. Analise as imagens e verá que não fiz nada de errado. Veja e reveja quantas vezes quiser todas as filmagens, prestando bem atenção no árbitro central", disse.

O duelo aconteceu no último sábado (29), em Almaty, Cazaquistão. No final do primeiro round, Siriguela levou a luta para o solo, e passou a tentar um mata-leão. É nesse momento que teria acontecido a mordida. Darmenov começou a sinalizar a suposta agressão ao árbitro, até que o brasileiro conseguiu a finalização.

Ao fim do combate, os juízes consultam o vídeo, e desclassificaram Siriguela. Ainda no octógono, o baiano chegou a protestar contra a decisão. Ele apontou para o protetor bucal, argumentando que não haveria como morder o rival.

Segundo Siriguela, naquele momento, houve uma proposta de iniciar uma nova luta, do zero. Mas a ideia foi rejeitada por ele.