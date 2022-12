Baiano, Papai Noel negro que viralizou fala sobre representatividade no Natal

Barba branca, gorro vermelho e botas pesadas. É assim que Orlando Nascimento, de 71 anos, pode ser reconhecido durante o mês de dezembro, enquanto trabalha pela primeira vez como Papai Noel em um shopping de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A única diferença em relação aos personagens comumente vistos é a cor da pele dele.

Apesar de estreante, Nascimento já ficou "famoso" após um vídeo que viralizou nas redes, em que o pequeno Ruan, de 6 anos, comemora: "Papai Noel da minha cor, que legal", antes de correr até o bom velhinho.

"Eu não pensava que o vídeo iria viralizar, mas eu lembro muito dele. Me pediu R$ 40 mil, uma pedra preciosa e um carro da Lamborghini. Eu disse que ele vai receber tudo no dia 25: a pedra vai estar na sala, o dinheiro no envelope e o carro, na garagem", brincou o Papai Noel.

Sobre a questão da representatividade enquanto pessoa preta, Orlando contou que ficou muito feliz com o que viu e que as expressões das crianças mostram que ele conseguiu completar uma missão: oferecer amor e carinho para "seus filhos".

"Eu estou muito feliz com tudo que tenho visto, sou muito beijado, abraçado e amado pelas crianças. Ele falou que eu era muito parecido com o avô dele e isso é muito importante para nós".

Leia mais em Alô Alô Bahia