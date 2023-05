Baiano será o primeiro homem negro na alta cúpula do Banco Central

Pela primeira vez na história o Banco Central terá um homem negro na alta cúpula, e o escolhido para o cargo é um baiano. Ailton Aquino dos Santos é formado em Ciência Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), onde também fez uma pós-graduação na mesma área, e em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), em Brasília. O nome dele foi anunciado nesta segunda-feira (8).

Ailton foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a diretoria de Fiscalização do Banco Central, substituindo Paulo Sérgio Neves de Souza, indicado pelo governo anterior. Tradicionalmente o cargo de Fiscalização é ocupado por nomes de carreira na instituição, Ailton tem 25 anos de casa e atualmente é auditor chefe no Banco Central.

Ele é natural de Jequié, no Centro-Sul do estado, e tem mais três especializações em Contabilidade Internacional, Engenharia Econômica de Negócios e Direito Público.

A Diretoria de Fiscalização que ele vai comandar é uma das áreas mais importantes do Banco Central, responsável pela supervisão e monitoramento das instituições financeiras, atuando em modelo de negócios, liquidez e solvência. Dentre as responsabilidades, ele terá que coordenar a elaboração do Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

O ministro também indicou Gabriel Galípolo para comandar a diretoria de Política Monetária da instituição. Os dois nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado Federal.