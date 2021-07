Baiano viraliza ao mostrar "resgate" de cabrita cega que se perdeu na fazenda

Felipe Oliveira viralizou em em seu perfil (@josenafazenda) na rede social “Tik Tok” ao compartilhar o momento em que ajudou uma cabritinha cega perdida no pasto de uma fazenda em Morro do Chapéu, no interior da Bahia. No vídeo, o rapaz carrega o animal no colo, após ela ter se perdido e ficado sem conseguir voltar para o curral.

O tiktoker explica que por ser cega, “Stevie”, como é chamada, acaba se perdendo das outras cabritas, e é sempre deixada para trás. Por isso, é necessário resgatá-la sempre que sai para pastar. O vídeo postado no TikTok no fim de semana já tem mais de 1,2 milhões de visualizações. Assista: