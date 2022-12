Baianos da Seleção, Daniel Alves e Bremer têm carreiras opostas

A Bahia estará representada pelo lateral direito Daniel Alves e pelo zagueiro Bremer na escalação da Seleção Brasileira que enfrentará Camarões nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos, no Estádio Lusail.

E fora o fato de serem defensores, pode-se dizer que os dois são opostos em quase tudo, futebolisticamente falando. Aos 39 anos, Daniel disputa no Catar sua terceira Copa do Mundo e, ao entrar em campo, baterá o recorde de idade de um brasileiro na história dos Mundiais. Bremer está na primeira, aos 25.

Dani é consagrado como o jogador com mais títulos profissionais na história, dono de 42. Revelado pelo Bahia, já foi considerado o melhor da posição no mundo, destaque de um Barcelona que marcou geração.

Bremer persegue seu primeiro troféu. Nunca vestiu a camisa de clube baiano: passou pela base do São Paulo e estreou profissionalmente no Atlético-MG, onde jogou por um ano até ir para o Torino, da Itália, em 2018. Hoje é da Juventus.

O lateral fez parte de praticamente todo o ciclo da Seleção nos últimos quatro anos, tendo participado da campanha nas Eliminatórias, das conquistas da Copa América, em 2019, e da Olimpíada de Tóquio, em 2021. No entanto, seu nome na convocação foi o mais contestado, por não jogar há dois meses no seu clube, o mexicano Pumas.

Já o zagueiro, embora se destacasse no modesto Torino, só ganhou uma chance com Tite depois que mudou para a poderosa Juventus, em julho. Estreou com a amarelinha há pouco mais de dois meses, no amistoso contra Gana, em 23 de setembro. Jogou só o segundo tempo e foi o suficiente para se garantir no Mundial.

Por curiosidade, os dois também são de regiões distintas do estado. Daniel nasceu em Juazeiro, no norte, município separado de Petrolina, em Pernambuco, pelas águas do Rio São Francisco. Bremer saiu de Itapitanga, no sul baiano, a 70 km de Itabuna.