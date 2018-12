Baianos estão entre os 500 advogados mais admirados do país

O escritório Sarmento e Silva Advogados Associados e seus sócios, Manuela Sarmento e Djalma Silva Júnior, são destaques no ranking da Análise Advocacia 500 de 2018, que apresenta os mais admirados da advocacia no Brasil. Na Bahia, a banca aparece em primeiro lugar como o escritório especializado mais admirado. Djalma Silva Júnior também está em primeiro lugar como o advogado especializado mais admirado e Manuela Sarmento, na terceira posição da categoria.

A banca também é destaque nacional em 1º lugar em Direito do Consumidor, 1º lugar no Setor Financeiro e ainda em 1º lugar como o escritório especializado mais admirado na Bahia; além do 2º lugar na especialidade Operações Financeiras e 3º lugar em Direito Civil.

O advogado Djalma Silva Júnior recebeu as seguintes indicações: 1º lugar – Consumidor; 1º lugar – Financeiro; 1º lugar como o advogado mais admirado na Bahia, além do 2º lugar em Operações Financeiras e 2º em Direito Civil. Com atuação especializada, a advogada Manuela Sarmento ficou em 3ª posição como a mais admirada no estado da Bahia, bem como na área Consumidor e no setor econômico de saneamento.

O anuário Análise Advocacia 500 é atualmente o grande termômetro do competitivo mercado da advocacia no Brasil. Nesta décima terceira edição, foram pesquisadas 19 especialidades. Estar entre os melhores e ao lado de nomes da maior grandeza na advocacia é uma grande responsabilidade, porém, uma enorme honra, pois a votação se dá através do voto espontâneo de heads jurídicos e responsáveis setoriais das maiores empresas e instituições representantes da economia do Brasil.