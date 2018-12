Baianos participam da elite do Circuito Rei e Rainha do Mar

O fim do ano se aproxima, mas os principais nadadores baianos de maratonas aquáticas se preparam para mais um desafio: o Circuito Rei e Rainha do Mar. A competição vai ser disputada no dia 23 de dezembro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Três baianos da elite da natação estão confirmados na prova.

Tetracampeã mundial, Ana Marcela Cunha vai competir ao lado de Allan do Carmo defendendo a cor amarela. O outro baiano será Victor Colonese, que usará a cor verde e nadará junto com Viviane Jungblut. A outra dupla na competição é formada por Betina Lorscheitter e Leonardo de Deus, na cor azul. A previsão é de que três times internacionais também participem da disputa.

“O Rei e Rainha do Mar é uma prova super tradicional, que já faz parte do calendário carioca e nadar na praia de Copacabana, que foi palco das Olímpiadas do Rio, sempre será especial. O desafio vai ser muito forte, são atletas de alto nível com três equipes brasileiras e atletas internacionais, e espero, ao lado da Ana Marcela, conseguir fazer uma grande prova”, afirmou Allan do Carmo.

Além da presença de nadadores da elite brasileira, o Circuito Rei e Rainha do Mar também contará com disputas amadoras. Os interessados podem participar nas categorias natação no mar, corrida na areia, biathlon e as provas kids (de 5 a 13 anos). As provas serão realizadas no sábado (22). Já no domingo (23), acontecerá a disputa amadora do stand up paddle.