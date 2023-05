Baianos participam do retorno da Corrida Colorida do Martagão

Cerca de 2,7 mil pessoas se reuniram na orla do Jardim de Alah, na manhã deste domingo (7) em prol das mais de 80 mil crianças e adolescentes de toda Bahia que, por ano, são atendidas pelo Martagão Gesteira. A 5ª Corrida Colorida do hospital, que há três anos não era realizada por causa da pandemia, voltou a fazer parte do calendário de corridas do estado.

“Colorimos a orla. A chuva não afastou as pessoas e nem tirou o brilho do evento. Todo mundo saiu ganhando, sempre em prol dos milhares de pacientes do Martagão“, ressaltou o presidente do Conselho da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Hospital), Maurício Martins.

Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para projeto de ampliação e readequação do Martagão.

A empresária Paula Tabatinga, 36 anos, levou o filho João Vitor, 9, e a bebê Renata, de 11 meses. Ela havia comprado para participar do evento em 2020, antes dele ser adiado por causa da pandemia. “Comprei em 2020, mas não deixei de participar. É para uma boa ação. Isso é o que mais importa”, afirmou.

Também empresário, Marcel Kemphs, 45, levou toda a família. “Eu acho que tem que acontecer em outras cidades. É um evento muito importante. Além de saúde, traz benefícios para as pessoas atendidas no Martagão. Vale a pena vir”, acrescentou.

Em sua quinta edição, o evento contou com a participação de mais de 200 voluntários do hospital, além de colaboradores e de toda a sociedade baiana, que apoiou a iniciativa.

Fotos: Divulgação