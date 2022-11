Baianos são selecionados pela CBF para time de criadores de conteúdo no Catar

A Bahia é o mundo e dois influenciadores baianos podem confirmar isso. Em meio a 11 mil influenciadores do Brasil inteiro que se cadastraram, Tiago Rocha e Vitor Augusto conseguiram se destacar no concurso "Nossa Seleça", que foi promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição tinha como objetivo encontrar famosos da internet que irão para a Copa do Mundo do Catar produzir conteúdos para a seleção brasileira, que está em busca do tão esperado hexa.

O dono da página 'Memes Futebolísticos', Vitor Augusto, natural de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, mostrou que sua página no Instagram não tem apenas conteúdo de memes, mas também tem força suficiente para levá-lo ao outro lado do mundo. Nordestino de uma cidade onde o berço é o ritmo do arrocha, o influenciador compreendeu que poderia ir mais longe com o futebol na veia.

"Muita gente talentosa e inteligente [de Candeias] e eu pensei: Por que não mais um? Agora sigo aqui, levando o nome da cidade que fui criado para o resto do Brasil e do mundo", conta Vitor ao CORREIO.

Estudante de Educação Física e torcedor do Vitória, o dono da página do Instagram, que conta com mais de 200 mil seguidores, revelou que vai criar alguns conteúdos para o perfil do time do coração. "Já conversei com eles e irei criar alguns conteúdos para o perfil do Vitória no Instagram. E queria dizer acima de tudo que o VITÓRIA É COLOSSAL!", brincou.

Mesmo sem saber inglês, Vitor vai se aventurar em outro país, mas sem deixar as origens de lado. Atualmente, morador de Salvador, o futuro educador físico não esconde o orgulho de ser baiano.

"Todos nós sabemos que tudo é muito mais difícil para as pessoas da nossa região, desde sempre. E atingir esse nível 'num' meio que tem tanta concorrência, foi motivo de muito orgulho para mim e para minha página. Mostra o poder que a gente tem".

(Foto: Reprodução / Instagram)

Inglês com humor baiano

O professor de inglês e diretor de cinema Tiago Rocha entendeu que os livros da língua inglesa que achava nos lixos na infância, na periferia da cidade de Feira de Santana, o levaram para os patamares mais altos, como a Universidade de Nova Iorque - onde se formou em cinema - e, agora, o Catar, país que o educador mostrará a cultura do Brasil de uma forma bem humorada.

"Saber que eu estou de malas prontas para viajar e ver as pequenas conquistas, para mim, é uma alegria imensa. Valeu a pena cada esforço que os meus pais fizeram pela minha educação. Jornada difícil, com muitas dificuldades financeiras e problemas de saúde, mas vejo onde estou chegando agora", diz.

Famoso nas redes sociais por fazer quadros engraçados envolvendo o inglês, Tiago vai levar aos Emirados Árabes todo o jeito baiano de ser. Segundo o professor de inglês, os 'creators', como foram chamados pela CBF, ficarão no país por 30 dias. "Pode esperar conteúdo de altíssima qualidade", enfatiza.

Tanto Tiago, quanto Vitor, já tiveram uma reunião na CBF, no Rio de Janeiro, no último dia 8 de novembro. Na empresa, os dois conseguiram manter uma aproximação e vão se ajudar no Catar. "Auxiliei ele em algumas gravações e ele vai me ajudar lá no Catar né? Já que é fluente em inglês", disse Augusto.

Creators da CBF

O concurso "Nossa Seleça" teve diversos influenciadores do país inteiro concorrendo a seis vagas. Os interessados precisavam gravar um vídeo e publicar nas redes sociais com a hashtag #NossaSeleça, mostrando os vários motivos para ser escolhido pela CBF.

Para participar, era necessário ter acima de 18 anos, abastecer ao menos uma rede social com o conteúdo, além de ter o passaporte em dia e torcer para a seleção brasileira.

Tiago e Vitor conseguiram passar pelas fases principais e, no final, foram selecionados para representarem os criadores de conteúdos da CBF. O resultado saiu no dia 5 de novembro.

Foram escolhidos os seguintes influenciadores:

Jéssica Ingrede, do Rio Branco (AC), que ficou com 16.440 votos (16,4%); Enzo Paizão, de Frutal (MG), com 12.450 votos (12,4%); Lucca Maciel, de São Paulo (SP), após receber 11.744 votos (11,7%); Tiago Rocha, de Feira de Santana (BA), com 11.566 votos (11,5%); Vitor Augusto com 11.522; e Leko Bertoldo, de Ijuí (RS), que teve 11.471 (11,4%) votos.