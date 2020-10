Baianos se apresentam no SIM, evento dedicado ao mercado musical

A Semana Internacional de Música de São Paulo - SIM São Paulo, maior feira dedicada aos negócios da música na América Latina, divulgou os artistas nacionais e internacionais selecionados para se apresentar no evento que acontecerá entre 3 de novembro e 6 de dezembro na internet. Os baianos Hiran, Mahal e Marcola estão entre os escolhidos.

A SIM São Paulo recebeu 1086 inscrições de bandas e artistas interessados em se apresentar. Destes, são do Brasil e vêm de 24 estados. Os outros 483 nomes são internacionais, de 15 países. Todos os inscritos tiveram seus materiais avaliados pelo Conselho Consultivo da SIM, composto por 40 profissionais do Brasil, entre curadores, produtores, jornalistas, empresários, diretores artísticos e criativos.

Foram escolhidas 13 bandas internacionais de 11 países (Equador, Portugal, Uruguai, Canadá, Noruega, Espanha, México, Cuba, Argentina, Chile e Paraguai); e 31 bandas nacionais, de 14 estados (São Paulo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Paraíba, Bahia e Sergipe).

Além dos shows, acontecem 70 painéis, onde serão discutidos o cenário atual, as tendências e as possíveis soluções para os problemas que o mercado musical sofre em razão da pandemia. A agenda da Conferência SIM 2020 é baseada no tema Música Viva!, com quatro pilares: inovação, informação, conexão e motivação.

As apresentações acontecem durante os dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro, das 14h às 20h, dentro da programação do evento, transmitida pelo portal da SIM. Cada artista poderá transmitir seu show diretamente de sua cidade ou direto do Blue Note, casa parceira da SIM São Paulo 2020. Conheça abaixo alguns artistas que se apresentarão.



NACIONAIS

A TRANSE (ES)

A Transe é um duo formado por Francesca Pera e Fernando Zorzal de folk-tropical e pop psicodélico. Em outubro de 2019 lançou seu primeiro álbum “Hora Dourada”, que narra as paixões vividas na gestação, nascimento e puerpério, produção musical em conjunto com Gabriela Terra (My Magical Glowing Lens). Instagram: @a.transe

MANOEL CORDEIRO E SONORA AMAZÔNICA (PA)

Manoel Cordeiro, ilha do Marajó (PA), 1955, atua como produtor musical e arranjador na Amazônia desde 1979, gravando centenas de discos, sendo fundamental e pioneiro em ritmos como a lambada e o brega. Gravou com Banda Carrapicho (AM), Beto Barbosa, Alipio Martins, Warilou e Fafá de Belém (PA).

Instagram: @manoelfcordeiro

LELLO BEZERRA (PE)

Lello Bezerra (PE) é compositor, improvisador, cientista sonoro e artista educador.Em Desde Até Então, seu primeiro álbum solo, Lello desenvolve um trabalho original que permite novas linguagens e texturas através de através de guitarras processadas por geradores de sub grave, graves, loops e outros. Instagram: @bezerralello

AMANDA MAGALHÃES (SP)

A cantora, compositora, pianista e produtora musical Amanda Magalhães também é atriz na série nacional 3% da Netflix. Em 2020, lançou Fragma, seu álbum de estreia que une a música soul negra brasileira às influências norte-americanas, com participações especiais de Seu Jorge e Liniker. Instagram: @amandzmagalhaes

ROSABEGE (RJ)

ROSABEGE é uma banda de pop eletrônico formada em Niterói. Em 2019, a banda lançou seu álbum de estréia, acompanhado de um curta-metragem, “IMAGEM”. Nesse mesmo ano, realizaram uma turnê por várias cidades, como SP, BH, Uberaba e no RJ, no Circo Voador, abrindo o show da cantora Céu. Instagram: @rosabege____

LÉO DA BODEGA (PE)

Léo da Bodega é um “Filho de Olinda”, nascido no sítio histórico da cidade, vem desenvolvendo um trabalho que sintetiza o rap e a cultura pernambucana. Durante a pandemia lançou com expressivo destaque seus dois primeiros singles, “Lareira” e “Anjo”, agora está prestes a lançar sua primeira mixtape. Instagram: @leodabodegaa

Marcola Bituca

MARCOLA BITUCA (BA)

Artista baiano, Marcola Bituca, disponibilizou em Junho de 2020, novo disco com influências do pagodão “Golden Era. Os Últimos Filhos de Sião” conta com participações de Rincon Sapiência, McDo vocalista da banda Afrocidade, Caboclo de Cobre e da rapper Cristal. Instagram: @marcolabituca

Hiran

HIRAN (BA)

Hiran é um jovem rapper, cantor e compositor baiano, assumidamente gay, que acaba de lançar seu segundo disco “Galinheiro”. Apadrinhado por Caetano Veloso, Hiran já dividiu palco com gigantes e vem levando o nome de sua cidade, Alagoinhas, para o Brasil. Instagram: @hiran

Mahal

MAHAL PITA (BA)

É produtor musical e artista transmídia, foi colaborador da BaianaSystem e atualmente dedica-se a projetos solo. Seus trabalhos têm ampliado discussões sobre novas possibilidades de cruzamento entre entretenimento, arte e política a partir da ressignificação de elementos da cultura afro-brasileira. Instagram: @mahalpita





INTERNACIONAIS

RICARDO PITA (Equador)

Com tours pelo Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, França, Espanha, Argentina e Brasil, dividiu o palco com Jorge Drexler, Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Monsieur Periné, entre outros. Foi convidado a festival internacional Trova em Yucatán ao lado de Caetano Veloso e Natalialafourcade. Instagram: @ricardopita1979

ANÍBAL ZOLA (Portugal)

Aníbal Zola é o pseudónimo para José Aníbal Beirão, músico do Porto, Portugal contrabaixista de formação, cantautor por paixão. É um projeto baseado no contrabaixo e na voz. As composições tentam fundir a música Sulamericana com elementos musicais portugueses como o fado ou a música tradicional. Instagram: @anibalzola

MILONGAS EXTREMAS (Uruguai)

Milongas Extremas é um quarteto de guitarras e vozes com espírito rock, caráter musical único e uma atitude de palco que expõe o extremo de suas milongas.

Instagram: @milongasextremas

JUNO (Noruega)

JUNO é uma jovem banda composta por cinco músicos que se conheceram na prestigiosa Academia de Jazz de Trondheim, Noruega. Suas músicas pop cativantes combinam ritmos groovy complexos, rap e improvisação experimental. Todos esses elementos resultam em uma performance ao vivo emocionante e enérgica. Instagram: @juno.band