Baile Bahia Real Masqué reúne Ivete, Jau e Luiz Caldas

O Baile Bahia Real Masqué reúne Ivete Sangalo, Jau e Luiz Caldas, no Palácio da Aclamação, nesta quinta-feira (13). O evento, que está em sua segunda edição, é promovido pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e tem caráter beneficente. A TVE faz transmissão exclusiva a partir das 22h.

O ingresso individual custa R$ 800,00 com all inclusive e pode ser adquirido nos balcões do Salvador Tickets, localizado no 2° piso do Shopping da Bahia, do Pida, no 1° piso do Salvador Shopping, ou na sede das Voluntárias Sociais da Bahia, que fica na Rua Baronesa de Sauípe, Largo do Campo Grande, nº 382.

O Baile é destinado a arrecadar fundos pra entidades sem fins lucrativos. Este ano, a principal beneficiada com a renda dos ingressos será o Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC), que presta atendimento gratuito e especializado às crianças e seus familiares. A entidade investirá na construção de novas áreas e aquisição de equipamentos.

No ano passado, a Organização promoveu a primeira edição do baile e a renda arrecadada foi destinada à construção da Casa de Apoio à Mulher com Câncer, que será entregue em breve. As Voluntárias Sociais da Bahia, organizadora do evento, é uma sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 1960.



SERVIÇO

Baile Bahia Real Masqué

Quando: 13 de fevereiro

Onde: Palácio da Aclamação, Salvador

Quanto: R$ 800 (all inclusive)

Ingressos: Salvador Tickets (2° piso do Shopping da Bahia), Pida (1° piso do Salvador Shopping), sede das Voluntárias Sociais da Bahia (Rua Baronesa de Sauípe, Largo do Campo Grande, nº 382)