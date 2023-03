Baile Charme ocupa o Pelourinho com cultura preta e LGBTQIA+

Do sonho de fazer um evento que façam referência à cultura negra e com segurança para o público LGBTQIA+ nasceu o Baile Charme. Alice Walê, Lorena Portela, Nayri e Taynã Querino colocaram a ideia pra frente e vão realizar esse projeto no restaurante Roma Negra, no próximo sábado (1º), a partir das 23h.

O restaurante fica no Pelourinho e contará com intervenções artísticas de dançarinas e DJ's. O line é formado por Dj Bidi, Jeniffer Santos Ferreira de Melo, Claudineia Muniz dos Santos, Alex Ribeiro, Dj Mvuka, Dj Groove Faya, Dj Young Black, Mc Math, Brisa Okun e Jéssica Santana.

Os ingressos estão esgotados.