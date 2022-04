Baile da Maga é adiado para sábado (23)

Devido ao mau tempo, com períodos prolongados de chuva, e pensando em garantir uma melhor experiência a todos os participantes, a estreia do Baile da Maga, que aconteceria nesta quinta (21), no Sollar Baía, no MAM, foi adiada para este sábado (23). O show permanece com a mesma programação, começando às 17h e contando com participação especial da cantora Daniela Mercury.

O novo projeto festivo de Margareth Menezes celebra a energia do Carnaval em um show especial com três horas de duração e que marca o reencontro da artista com o público soteropolitano. “Estou esperando todos com muito amor, muito carinho, alto astral, que é o que define o Baile da Maga. Vão para se curtir, se divertir. Curtir a nossa música afropop brasileira, nosso grande axé”, convida Margareth Menezes.

À venda no Sympla, os ingressos adquiridos para a quinta-feira são automaticamente válidos para o sábado. Para aqueles que compraram seus ingressos e não poderão comparecer, o pedido de ressarcimento pode ser efetuado pela própria plataforma.

Serviço: Baile da Maga | sábado (23), 17h, no MAM (Solar do Unhão) | Ingressos: R$ 100, à venda no Sympla