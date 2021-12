Baile da Santinha anuncia Alok, Henrique e Juliano, João Gomes e Tayrone

O Baile da Santinha, ensaio comandado pelo cantor Leo Santana, divulgou os convidados das próximas duas edições da festa, que acontecem nos dias 14 e 21 de janeiro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Entre os nomes confirmados estão João Gomes, Henrique e Juliano, Alok, Tayrone, Bruno e Marrone e DubDogz, que se juntam aos Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Luiza Sonza, que já haviam sido anunciados como atrações da primeira edição do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos na loja do Bora Tickets no Shopping da Bahia, na loja do Pida no Salvador Shopping e no site do Bora Tickets.

