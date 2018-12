Baile dos Mascarados antecipa Carnaval; veja programação

O Natal está chegando, mas a festa que vai dar o tom na noite de hoje na boate SAN é o Carnaval. Trata-se do Baile dos Mascarados, que chega a sua terceira edição com a presença das cantoras Márcia Short, Carla Cristina e Amanda Santiago. As três fazem um show especial em homenagem ao bloco Os Mascarados, que completa 20 anos no Carnaval de 2019.

A festa das cantoras começa às 23h, com aquecimento no SAN Bar entre 22h30 e 0h. A line-up da noite ainda conta com os DJs Ian Fraguas e Rob Phillips. Segundo Amanda Santiago, em cada edição há uma conexão maior entre as parceiras, afirmando que a diferença entre elas é que faz a união e que, estando juntas pela terceira vez, esse será um show ainda melhor que os dois primeiros.

“Nós três temos um objetivo em comum, que é fazer a fantasia transbordar, porque é uma festa à fantasia. Nós temos que brincar com isso”, disse Amanda. Com o início das comemorações dos 20 anos do bloco Os Mascarados, o show traz músicas de Margareth Menezes, cantora que será homenageada pelo bloco. “É uma homenagem merecida, nós queremos abraçar o pessoal que gosta do bloco, que tem saudade dele e está esperando o Carnaval”, pontuou Amanda.

Além do Baile dos Mascarados, o fim de semana na boate terá outras atrações. Amanhã, o palco recebe performances de Desireee Beck e do coletivo de drags negras Bonecas Pretas. No domingo, a mistura de Carnaval e Natal acontece no Natal do Vale, comandado por Alinne Rosa e que conta também com a apresentação dos DJs Gonzalez e Felipe Carvalho, trazendo um mix de música eletrônica e pop. A noite do dia 24 também terá agito na casa, com a Christmas Party, festa realizada há 9 anos com a ideia de ser um pós-ceia.

*sob orientação da editora Ana Pereira