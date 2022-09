Baile em clima de Carnaval movimentará Salvador com show de Bell Marques em outubro

O Baile Barra Ondina ganha nova edição em 23 de outubro, com Bell Marques novamente no comando da festa. O evento será realizado no Clube Espanhol e chega em clima de pré-carnavalesco.



“Existe uma expectativa muito grande pro Carnaval de 2023, então, o Baile, sem dúvida, será um grande termômetro da energia do público de Salvador", afirmou o artista em entrevista ao portal Alô Alô Bahia. "Eu sou um dos mais ansiosos para o retorno da festa, em seu formato de sempre, matando a saudade do que não vivemos em 2021 e 2022”, finalizou.



Em fevereiro deste ano, Bell Marques lotou duas edições consecutivas da festa, que terá ainda o É o Tchan como atração.



Os ingressos estão à venda no site ticketmaker.com.br/event/baile-barra-ondina.