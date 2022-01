Baile Pierrot com Gerônimo e Bailinho de Quinta é adiado para fevereiro

O Baile Pierrot adiou a realização do sábado (8) para o dia 20 de fevereiro. A decisão foi tomada por conta do aumento de casos de covid-19 e de influenza em Salvador, informou nesta sexta-feira (7) a produção.

O show vai acontecer no mesmo local, na nova área para eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, com as mesmas atrações. O evento contará com Bailinho de Quinta, Gerônimo e Fanfarra Pierrot.

A produção agradece a compreensão de todos, destacando que a decisão é pela segurança dos envolvidos e do público. Os ingressos que já foram adquiridos poderão ser reembolsados ou utilizados na nova data, 20 de fevereiro. Para mais informações basta entrar em contato através do número: (71) 98136-7184.