Baile Sabor da Fruta leva o melhor swing para o Santo Antônio no domingo

A Casa Ciranda Multiespaço de Arte e Cultura vai realizar uma festa com sabor tropical no próximo domingo (24), no Santo Antônio Além do Carmo. É o Baile Sabor da Fruta, um rolê de verão, com pôr do sol, bons drinks e música swingada para começar a semana em grande estilo. Os custam R$20 (na bilheteria) e R$15 (nome na lista, disponível no @casaciranda).

A primeira edição do Sabor da Fruta contará com as apresentações da banda Lombreta e do DJ Pureza. A banda Lombreta traz uma mistura gostosa de ritmos paraenses como a lambada, o carimbó e a guitarrada, com um repertório energizante e muita sintonia na vibração Norte-Nordeste.

(Foto: Divulgação)

O groove segue com DJ Pureza, mestre da pesquisa em ritmos afrolatinos e caribenhos, cria do Sound System, passeia pelo dub, kuduro, reggae, salsa e quem tá na pista não sabe onde começa um e onde termina o outro, pois o cara tem as manhas da mixagem. O difícil é ficar parado quando o DJ Pureza está na pista.

Sobre a Casa Ciranda

A Casa Ciranda é um multiespaço que reúne diversas atividades e funciona de portas abertas para acolher a diversidade de expressões artístico-culturais de Salvador, além de movimentos e atividades de todos os tipos. Atualmente, a casa abriga duas atividades regulares: as aulas de Yoga com a instrutora Fernanda Chaves e o Estúdio de Tatuagem com o artista Cacá Santo e artistas de outros estados convidados a cada mês.

Vale lembrar que a Casa Ciranda também trabalha com um delicioso serviço de bar e restaurante, dispondo de opções tradicionais, vegetarianas e veganas. A Casa Ciranda funciona de terça a domingo, com horários variados, a depender da programação semanal, que pode ser acessada atraves do Instagram @casaciranda.

SERVIÇO

O QUÊ? Festa Sabor da Fruta

QUANDO? 24 de novembro, 16h

ONDE? CASA CIRANDA - Santo Antônio Além do Carmo

QUANTO? R$15 (nome na lista) e R$20

ONDE COMPRAR? Casa Ciranda