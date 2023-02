Bailinho de Quinta anuncia trio independente na Barra

Na terça-feira de Carnaval (21), o Bailinho de Quinta vai lançar o FEEERVO, trio independente que sairá no Circuito Dodô (Barra-Ondina) - o horário da concentração ainda será divulgado.

“Vamos levar para o FEEERVO o melhor do nosso repertório, construído em 13 anos de trajetória. Vamos tocar frevos, as tradicionais marchinhas, algumas lambadas e músicas mais cadenciadas para o público manter o pique e ir até o final com a gente”, conta Thiago Trad, baterista do Bailinho.

O FEEERVO chega para celebrar a maior festa popular do mundo com muito agito e bem pertinho do público. Há 1,2 metro do chão, o palco vai trocar calor com a avenida e ferver a energia dos foliões! Para a folia ficar completa, o público pode abusar das fantasias e adereços carnavalescos na hora de colocar o bloco na rua.

“Nada supera tocar ao ar livre, para um público diverso, em um palco itinerante e sem cordas. Esse é o espírito do carnaval, uma festa do povo! A nossa expectativa é fazermos a pipoca mais animada da terça-feira de carnaval”, conclui Trad.

Mais informações sobre o trio serão divulgadas no perfil do @bailinhodequinta.