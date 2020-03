Bailinho de Quinta faz ressaca do Carnaval com Sidney Magal

O Carnaval pode até ter terminado, mas o clima ainda está presente em Salvador com as famosas ressacas que continuam a todo vapor na cidade. Neste fim de semana, por exemplo, o Bailinho de Quinta mostra que nem todo Carnaval tem seu fim e realiza a última edição da temporada dos seus ensaios. O evento acontece na Chácara Baluarte, no sábado (7), às 17h, com participação de Sidney Magal.

Dono de hits como O Meu Sangue Ferve por Você e Sandra Rosa Madalena, o convidado dá um toque ainda mais dançante à festa regada a marchinhas, frevos e músicas autorais do Bailinho de Quinta. Além dos clássicos, o grupo anfitrião passeia por músicas atuais de outros artistas, como Anitta e Duda Beat.

Além do Bailinho, que também comemora seus dez anos de história, a Ressaca conta com show de abertura do grupo Os My Friends, cheio de releituras de clássicos da música popular brasileira.

Ressaca do Bailinho

Quando: Sábado (7), a partir das 17h

Onde: Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo)

Ingresso: R$ 60 | R$ 30 (1º lote) e R$ 80 | R$ 40 (2º lote)

Vendas: Sympla





Banda Didá

Didá se apresenta na Festa da Muvuca (Foto: Robson Mendes / Divulgação)

A percussão expressiva da Banda Didá dá o tom da festa Muvuca - A Ressaca, que acontece nesta sexta (6), às 23h, na San Boate, no Rio Vermelho. Além do grupo de samba-reggae formado apenas por mulheres, o evento em clima de folia conta com discotecagem dos DJs Assis, Gonzalez e Francaz.

R$ 15. Vendas: sympla





Biergarten

Banda é uma das atrações no Biergarten (Foto: Divulgação)

Para reviver o clima de Carnaval, com direito a confetes e serpentinas, a Ressaca do Baile do Bier acontece neste domingo (8), ao som de Filhos de Jorge, Pablo Moraes e DJ Secretinho. O evento de cervejas artesanais tem início às 15h, no Trapiche Barnabé, Comércio. Ingresso: R$ 50. Vendas: Sympla.