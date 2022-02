Bailinho de Quinta faz show intimista no Hidden, no Rio Vermelho

O Bailinho de Quinta se apresenta no domingo (13) em uma experiência mais intimista, no casarão do Hidden Salvador, no Rio Vermelho. O espaço abre às 16h30 e os ingressos são vendidos no site do Hidden por R$ 50.

O show do Bailinho também promete recordar os primórdios da banda. “O Bailinho nasceu no Rio Vermelho e o bairro é tão importante para a gente quanto o Santo Antônio. Vai ser como tocar em casa”, explica Graco, músico do Bailinho.

O show acontece na área externa da casa, na varanda, com vista para o pôr-do-sol. “Tem muito tempo que a gente não faz festas num formato menor. Vamos tocar sem palco, com a banda reduzida e nesse formato intimista temos mais liberdade para brincar, improvisar e sempre rende surpresas”, acrescenta Graco.

O Hidden oferece lounges com um clima familiar e aconchegante de sala de estar. Também tem um bar com uma experiência de consumo diferente, baseada no autosserviço, onde tira-gostos e bebidas ficam disponíveis para cada pessoa escolher à vontade o que quer consumir. A cada quinzena a casa convida chefs diferentes para assumirem a carta e nesta semana o chef convidado é Mássimo Cremonini, do restaurante Cremonini, na Pituba. Do lado de fora, uma sacada ampla e cercada de verde revela a vista para a praia da paciência e, do alto do Rio Vermelho.

Para entrar no local, erá exigida a comprovação de vacinação completa e uso de máscara.

Serviço

O quê: Bailinho de Quinta

Onde: Hidden Salvador - R. Alm. Barroso, 149 - Rio Vermelho

Quando: 13 de fevereiro (domingo), a partir das 16h30

Ingressos: Site do Hidden