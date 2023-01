Bailinho de Quinta inicia ensaios de verão neste sábado (7)

Para quem mal pode esperar para colocar o bloco na rua, o carnaval vai começar mais cedo! Neste sábado (7), a partir das 19h, a folia está garantida nos ensaios de verão do Bailinho de Quinta. A festa acontece na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo e abre alas para uma mini-temporada com três shows no Centro Histórico durante o mês de janeiro.

“O Bailinho no Santo Antônio é um encontro entre a tradição e o contemporâneo. É um bairro antigo que está constantemente em renovação e acolheu a gente porque tem a essência do Bailinho, que surgiu da tradição dos bailes de carnaval do Pelô. Quando a gente toca lá gera muita força e evoca toda essa magia do carnaval”, conta Thiago Trad, músico do Bailinho.

A banda é formada pelos músicos Graco (guitarrista), Juliana Leite (cantora) e Thiago Trad (baterista) que, a partir de uma pesquisa sobre a musicalidade do carnaval, deram origem ao Bailinho de Quinta. Há 13 anos, a festa promove uma viagem pelos ritmos carnavalescos com uma mistura que reúne marchinha, frevo, axé e reinterpreta diversos estilos musicais no ritmo da maior festa popular do mundo.



Confira abaixo a programação do Bailinho:

Sábado (7/1):

Pátio da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Santo Antônio



Sábado (14/1):

Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Sábado (21/1):

Hidden Salvador - Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho

Ingressos à venda no Sympla.