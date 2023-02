Bailinho infantil animou garotada esse final de semana Cidade Baixa

O Iaô Bailinho reuniu centenas de crianças no sábado e no domingo (18 e 19), na Fábrica Cultural, na Ribeira. Distante do circuito oficial do Carnaval, o evento atraiu um público carente por festas infantis na região da Cidade Baixa.

Do universo tradicional da folia, a festa trouxe o confete, serpentina, pinturas faciais, fanfarra e o aguardado concurso de fantasia. Na programação, não faltou o disputado karaokê, just dance, jogos de totó e ping pong, brincadeiras com personagens de desenhos animados e Robozão, além de oficinas de máscara e lança confete. O evento ainda contou com os shows de animação da Tia Flávia e passeios de Trenzinho da Alegria.

A festa foi encerrada com o bloquinho com fanfarra, que percorreu todos os ambientes da Fábrica Cultural. Durante o cortejo, a garotada se divertiu ao lado de bonecões, pernas de pau e palhaços.

O Iaô Bailinho Infantil, evento gratuito, é uma realização da Fábrica Cultural com patrocínio do Governo do Estado através da Sufotur - Superintendência de Fomento ao Turismo e da Bahiagás - Companhia de Gás da Bahia.