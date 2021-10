Bairro da Paz terá botijão de gás a R$ 50 na segunda-feira (4)

O evento estava marcado para começar às 7h, mas a fila começou a se formar às 19h do dia anterior. A ação do Sindicato dos Petroleiro do Estado da Bahia (Sindipetro) que vendeu 100 botijões de gás ao preço de R$ 50 levou uma multidão ao bairro do Arenoso, nesta sexta-feira (1º). Na próxima semana será a vez do Bairro da Paz.

As primeiras pessoas começaram a chegar no começo da noite e montaram acampamento na Rua Gilberto Bastos. Às 7h, quando a distribuição começou, a fila avançava por alguns quarteirões. A maioria era de mulheres chefes de família. As mais privilegiadas conseguiram um carro-de-mão, mas outras contaram com a ajuda de alguns vizinhos para carregar o material.

O Sindipetro explicou que as ações de venda de gás de cozinha por R$ 50, que a entidade classificou como preço justo, e audiências públicas em Salvador e também em diversas cidades do interior do estado marcam a comemoração pelo aniversário de 68 anos da Petrobrás. O objetivo é provocar a discussão sobre a atual política de preços da estatal, que está levando aos sucessivos aumentos nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha.

Em Salvador, o botijão de gás supera os R$ 100 em alguns bairros. A líder comunitária do Arenoso, Andreia Lima, contou da relevância dessa iniciativa. “É de importância vital, e não deveria ser uma ação, deveria ser de praxe. Hoje, a maioria das pessoas está desempregada e vivendo de auxílio. Os preços estão absurdos, então, esse tipo de medida faz toda a diferença para essas famílias”, disse.

Na segunda-feira (4), essa mesma ação será realizada na Cristal Gás, localizada na Rua Presidente Dutra, 152, galpão, na rua principal do Bairro da Paz. Neste caso, a inciativa será exclusiva para mulheres que fazem parte do Bolsa Família, com cadastro ativo e residentes no Bairro da Paz. Serão 100 pessoas beneficiadas. Elas devem se cadastrar previamente no aplicativo disponibilizado pelo líder comunitário do bairro.

O CORREIO ainda não conseguiu contato com a liderança do Bairro da Paz.

Aumento

De janeiro a agosto desse ano, a gasolina acumulou 51% de alta nas refinarias e o gás de cozinha e o diesel 40% de reajuste. O resultado foi a disparada nos preços desses produtos para o consumidor final. Na capital baiana, a população está pagando quase R$ 7 pelo litro da gasolina.

O Governo Federal afirma que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos estados é o responsável pela alta nos preços. Governadores contestam e divulgaram uma carta aberta, em setembro, afirmando que não houve reajuste no valor do imposto e que, portanto, não é isso que está provocado a disparada nos preços. Na Bahia, o ICMS corresponde a 28% do valor do combustível.

Para os gestores e para o Sindipetro esse cenário acontece porque a Petrobrás adotou a política de Preço de Paridade e Importação (PPI) onde o preço do barril de petróleo, o do dólar e os custos de importação, todos praticados em dólar, são usados como parâmetro para definir os preços dos produtos vendidos em real. Desde que isso aconteceu, os valores não pararam de subir.