Bairro de Águas Claras ganha arena esportiva com grama sintética

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou para a população de Águas Claras comemorou, neste domingo (18), mais um equipamento esportivo requalificação pela prefeitura de Salvador. A entrega da Arena Condor também contou com a presença do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), Daniel Ribeiro, e outras autoridades municipais.

Em discurso, o prefeito ressaltou o grande esforço municipal em construir, reformar ou requalificar campos e quadras na cidade desde 2013. Já foram recuperados 473 equipamentos e outros 76 estão sendo reformados neste momento.

“Antigamente, a realidade desses campos e quadras era de abandono, sem alambrado, sem iluminação, vestiário era um sonho. Hoje a realidade é diferente e vemos o quanto essas obras são bastante significativas para a comunidade. São espaços que, além de promover atividades esportivas, também contribuem para o combate à violência, já que o esporte também tem a capacidade de enfrentar as drogas e a marginalidade e, através dele, muitos seguiram uma profissão nessa área. É uma importante ferramenta de inclusão social”, declarou Bruno Reis.

Transformação – Assim como em outros equipamentos do tipo espalhados pela cidade, a Arena Condor, no loteamento de mesmo nome, passa a ter grama sintética e outros benefícios também englobam a implantação de sistema de drenagem profunda, nivelamento do piso com aplicação de base e sub-base e amortecedores, além de novos alambrados e traves, rede de cobertura, marcação do campo e iluminação em LED. Além disso, a área lateral ganhou aparelhos de ginástica e brinquedos infantis, dentre outros itens. O investimento foi de quase R$1 milhão.

O aposentado Edvaldo Santos, de 54 anos, relatou que as obras promoveram uma verdadeira transformação ao local. “Antes aqui era tudo barro, não tinha atrativos para as crianças. Hoje, graças a Deus e à Prefeitura, o campo está essa maravilha aí, todos se divertindo. Nem se compara à situação de antes”.

O secretário da Sempre ressaltou que a pasta continuará firme na missão de promover e acompanhar as políticas públicas de esportes e lazer na capital baiana. “Esses equipamentos são de extrema importância para a juventude e para toda comunidade, pois, além de promover a prática esportiva, se tornam espaços de lazer e convivência dos moradores”, destacou Daniel Ribeiro.