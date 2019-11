Bairro de São Cristóvão vence enquete e terá história contada no CORREIO

Foi facinho pra São Cristóvão. O bairro que já começou a disputa liderando o páreo, chegou ao final da enquete realizada pelo CORREIO como o escolhido para ter sua história contada nas páginas do jornal do próximo sábado (30) e aqui no site.

A competição, que faz parte das comemorações pelos 40 anos do CORREIO, foi lançada na última sexta-feira e finalizada na noite desta quarta (27). São Cristóvão venceu com 576 votos.

Já o segundo lugar ficou com o bairro de Pernambués, que recebeu 478 votos, enquanto que Beiru/Tancredo Neves ocupou a terceira posição, com 286 votos.

Por ordem de votação figuram ainda Brotas (222), Paripe (170), Periperi (154), Itapuã (109), São Caetano (105), Pituba (100) e Fazenda Grande do Retiro (87).

Para chegar à lista dos dez bairros escolhidos para participar da enquete, decidimos delimitar a disputa aos locais mais populosos da cidade, segundo dados do Censo 2010, do IBGE.

Assim, quem não mora em nenhum deles podia escolher o local mais próximo, ou o bairro com o qual tem mais afinidade.

Embora Itapuã aparecesse como um concorrente, o bairro já teve sua história contada pelo CORREIO e, por isso, aparecia só como figurante na enquete. O jornal também contou esse mês as histórias do Bairro da Paz e da Federação.