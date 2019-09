Bairro do Comércio receberá mais duas secretarias municipais em setembro

O Centro Histórico de Salvador vai ganhar duas secretarias em breve. A partir deste mês, começarão a funcionar no bairro do Comércio as novas sedes da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), na Rua da Argentina, e da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), na Rua da Grécia. A migração faz parte do projeto de reocupação do local, dentro do programa #vemprocento.

O prédio onde ficará a pasta da sustentabilidade é verde e conta com uma decoração peculiar: há pelo menos 10 espécies de vegetais plantados em caqueiros que enfeitam toda a frente do edifício. O local dispõe ainda de mais de 20 itens de sustentabilidade.

“Além de ter se transformado em um cartão postal, o prédio vai provocar um impacto econômico muito positivo. Consome menos energia para o ar-condicionado e conta com várias outras estratégias de eficiência energética e de economia de água que, no final do mês, vão proporcionar uma redução de custos significativa ao bolso”, conta André Fraga, titular da Secis.

A expectativa prefeitura é que, até dezembro, pelo menos 80% de todos os órgãos públicos municipais estejam funcionando no Comércio. Além da Secis e da Secult, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude também já funciona na região. A mudança ocorreu em abril, quando a pasta ganhou sede na Avenida Estados Unidos. Além destas, já funcionavam no Centro Histórico a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Também como estratégia para a ocupação do Centro, a prefeitura dará um incentivo aos servidores públicos municipais para que adquiram imóveis para moradia no Comércio, como a promoção de atividades gratuitas nas áreas de esporte, arte, cultura, música, dança e gastronomia.

No total, foram investidos cerca de R$300 milhões em todo o Centro Histórico de Salvador, contemplando também o Comércio, em mais de 60 ações.

"#Vemprocentro"

O #vemprocentro foi lançado na última segunda-feira (9) e tem como objetivo revitalizar e ocupar o Centro Histórico da cidade. Um dos projetos é a migração das sedes das pastas municipais para a região. O programa, idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), é parte das ações do Salvador 360.

Além da mudança de local das sedes, outras intervenções estão sendo feitas no Centro Histórico da cidade, como as revitalizações da Rua Miguel Calmon (a principal via do Comércio), das praças Marechal Deodoro e Cairu, e na parte alta, da Avenida Sete de Setembro. Já foram inauguradas também a reforma da Praça da Inglaterra e do Terreiro de Jesus.

Outra iniciativa é a criação de uma programação cultural permanente para o Comércio, que terá como pontapé inicial o Festival da Primavera, que acontece entre os dias 14 e 29 (confira a programação completa). Para o evento, o bairro ganhará dois palcos para shows, um montado na Praça da Inglaterra e o outro na Avenida da França.

Alguns dos nomes já confirmados e que irão se apresentar são Baco Exu do Blues, Diamba, Orquestra Rumpilezz, Orquestra Popular da Bahia (OPB), Lore Improta e Danniel Vieira.

Confira a programação na íntegra

14 de setembro (sábado)

10h às 22h - Festa de San Gennaro - Rua Professora Almerinda Dultra - Rio Vermelho

15 de setembro (domingo)

5h30 às 12h - Maratona de Salvador - Farol da Barra até Orla de Itapuã

11h - Apresentação FitDance - Farol da Barra

12h30 - Show Jammil - Farol da Barra

Apresentação Juan e Ravena - Percurso da Maratona de Salvador

Apresentação Malezinho - Percurso da Maratona de Salvador

Apresentação Fred Menendez - Percurso da Maratona de Salvador

17h - Palco Aberto – apresentação de atrações da comunidade - Boca de Brasa Valéria

17 de setembro (terça-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

9h às 12h - Oficina de Teatro e Oficina de Música - Boca de Brasa Valéria

14h - Seminário Pedra de Xangô: centro de convergência religiosa, cultural e política da cidade de Salvador, de Maria Alice Pereira da Silva - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Roda de conversa “Patrimônio É…” com tema Subúrbio Ferroviário: Memória e Cultura - Espaço Cultural da Barroquinha

18 de setembro (quarta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

17h - Lançamento do Livro Pedra de Xangô - Espaço Cultural da Barroquinha

19 de setembro (quinta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

20 de setembro (sexta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Batalha de Standup - Boca de Brasa Subúrbio 360

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

21 de setembro (sábado)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

12h às 22h - Feira Criativa - Praça da Inglaterra

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

15h - Mostra Casulo de Artes Inclusivas - Praça da Inglaterra (Comércio)

16h - Tribas (Luciano Calazans, Alexandre Vieira e Gigi Cerqueira) - Praça da Inglaterra (Comércio)

17h30 - Serafim e o Nordeste Experimental - - Praça da Inglaterra (Comércio)18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Espetáculo: Batalha de Standup - Boca de Brasa Valéria

19h- Orquestra Popular da Bahia (OPB) - Praça da Inglaterra (Comércio)

20h30 - Diamba - Praça da Inglaterra (Comércio)

22 de setembro (domingo)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

9h às 15h - Skate Festival - Avenida da França

9h às 15h - Exibição e apresentação de Kart - Avenida da França

9h às 15h - Exposição de Carros / Arrancada de Empurra - Avenida da França

9h às 16h - Circuito de Minibikes - Avenida da França

9h às 15h - Jogos de Salão ao ar livre - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

10h às 15h - Encontro de automodelismo - Praça da Inglaterra – Comércio

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

16h - Show da Lore - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

17h30 - Cinema Itinerante - Avenida da França

18h - Orquestra Rumpilezz - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

20h30 - Baco Exu do Blues - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

Saídas 9h, 11h, 14h e 16h - Turisbike - Centro Histórico

18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

23 de setembro (segunda-feira)

19h - Espetáculo: Pupik-Fuga em 2 e LUME - Teatro Gregório de Mattos

24 de setembro (terça-feira)

18h - Espetáculo: Aceso do Arraial - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Espetáculo: Aterro - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Espetáculo: O Trago - Teatro Gregório de Mattos

18h - Espetáculo: O Risco - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pupik-Fuga em 2 e LUME - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Quando o Coração Trasborda - Espaço Cultural da Barroquinha

25 de setembro (quarta-feira)

19h - Espetáculo: Desmontando Cassandra - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Quando o Coração Trasborda - Espaço Cultural da Barroquinha

26 de setembro (quinta-feira)

10h às 12h - Espetáculo: POESEU - Quando a poesia invade o museu - Casa do Benin

19h - Espetáculo: Desmontando Cassandra - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Travessia do Grão Profundo - Espaço Cultural da Barroquinha

27 de setembro (sexta-feira)

18h às 21h - Espetáculo: Em Família - Boca de Brasa Subúrbio 360

19h - Espetáculo: Travessia do Grão Profundo - Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Espetáculo: Teatro la Independência - Teatro Gregório de Mattos

28 de setembro (sábado)

7h - Barra Paddle Sup Race - Porto da Barra

Hero Salvador - Shopping da Bahia

17h - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida... - Espaço Cultural da Barroquinha

17h às 21h - Rock na Rua - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

18h30 - Orquestra Afrosinfonica - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

19h - Forró do Tico - Porto Salvador Eventos (Avenida França)

19h30 - Larissa Luz - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

20h30 - Danniel Vieira - Porto Salvador Eventos (Avenida França)

21h - Adão Negro - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

29 de setembro (domingo)

8h - Encontro Cicloturístico da Primavera - Saída do Comércio

11h - Volta ao Dique com o Mudei de Nome - Dique do Tororó

Hero Salvador - Jardim dos Namorados

17h - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida... -Espaço Cultural da Barroquinha

17h - Restgate Blue - Praça da Inglaterra

18h30 - Zuhri - Praça da Inglaterra

20h - Skanibais - Praça da Inglaterra