Bairros de Salvador terão ações especiais contra o Aedes aegypti nesta semana

Salvador receberá mais ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão de doenças como dengue, zica e chikungunya. Desta terça-feira (16) até sexta (19), alguns bairros receberão limpezas especiais, inspeções e outros cuidados.

A ação é de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Nesta semana, serão intensificados os mutirões de limpeza dos bairros em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador.

“Estamos com as equipes de campo mobilizadas para atuação ininterrupta na cidade, inclusive aos finais de semana e feriados. O nosso intuito é dar uma resposta rápida nas localidades onde são identificados surto das doenças com a eliminação imediata dos focos”, explicou Andréa Salvador, coordenadora do CCZ.

De janeiro até o último fim de semana, segundo a prefeitura, foram atendidas quase 5.000 solicitações do Fala Salvador 156 relacionadas às arboviroses. “Historicamente, a grande maioria dos focos do Aedes são encontrados nas casas. Por esse motivo, convocamos toda a população para nos ajudar eliminando locais que possam acumular água parada e, consequentemente, ser um potencial criadouro do mosquito. O cidadão também pode solicitar visitas das equipes em localidades com casos suspeitos das arboviroses através do número 156”, finalizou a gestora.

Somente em 2020, segundo a SMS, foram notificados 5.150 casos de dengue, 3.924 de chikungunya e 539 ocorrências de zika no município. O aumento é considerável. No mesmo período, no ano passado, eram apenas 1.791 casos de dengue, 318 de chikungunya e 84 de zica.dengue 5150



Segundo a SMS, o enfrentamento a essas doenças é fundamental também na luta contra o coronavírus, já que alivia a ocupação das unidades hospitalares.

Cronograma:

16 de junho

Mutirão de limpeza com a Limpurb no Posto de Saúde Cecy Andrade em Castelo Branco

Mutirão de limpeza com a Limpurb em Cassange e Parque São Cristóvão

17 de junho

Ação na Feira de São Joaquim (Inspeção vetorial e ação educativa)

Mutirão de limpeza com a Limpurb na Rua Osvaldo Cruz em Castelo Branco

Mutirão de limpeza com a Limpurb em Cassange e Parque São Cristóvão

18 de junho

Quinta especial em Brotas, Campinas de Brotas, Candeal e Acupe (Aplicação de UBV Costal, ação educativa e inspeção vetorial)

19 de junho