Baixe a tabela dos jogos da Copa do Mundo 2022 de graça

A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo (20), com Catar x Equador. Será 64 partidas até o dia 18 de dezembro, quando será disputada a final. E para que você acompanhar todos os jogos, o CORREIO disponibiliza gratuitamente a tabela da Copa em formato PDF, com todos os confrontos, grupos e horários desde a fase de grupos até o mata-mata.

Para baixar, clique aqui.