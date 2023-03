Bala e fogo: Homem é preso com narguilé em formato de fuzil

Uma semelhança que deu o que falar em Sydney, na Austrália. Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (29), durante uma conexão. Ele foi localizado com um narguilé em formato de um fuzil AK-47.

A polícia de Sydney recebeu várias denúncias do suposto armamento, chegando a enviar um helicóptero para rodar pela área que o suspeito estava e localizá-lo para a prisão.

De acordo com a BBC, diversas imagens foram analisadas pelas equipes da polícia e chegaram até um carro que estava estacionado. A "arma" foi apreendida, mas, durante a averiguação, os agentes descobriram que o "fuzil", na verdade, se tratava de um dispositivo para fumo.

O homem foi preso e acusado de posse de arma de fogo não autorizada, além de intimidação. As leis do estado de New South Wales, na Austrália, configura delito a pessoa vender, fornecer ou exibir para venda um narguilé e os componentes.