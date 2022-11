Balada Literária homenageia os sambas da Bahia

A Balada Literária da Bahia chega à oitava edição e homenageia os Sambas na Bahia em um dia de programações no Pelourinho, neste sábado (12). O evento gratuito acontece as 9h às 23h,na Casa do Olodum, Casa do Benin e Pelô Mundo Club, e integra a décima sétima edição da Balada Literária, que esse ano acontece em novembro e dezembro em São Paulo, Teresina, Salvador, Rio de Janeiro e Recife.

Curador e produtor da balada baiana, o escritor Nelson Maca explica que este ano, quando se debate de forma intensa os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a Balada Literária resolveu homenagear um elemento que é formador do Brasil e da cultura brasileira nesse último século, o samba. E ao mesmo tempo fazer uma provocação.

“A ideia foi inovar, ampliar um pouco o conceito da literatura, da letra, do debate e da cultura e trazer para roda o grande brasileiro que é o samba. Na Bahia, a gente decidiu seguir o tema nacional, porém com o desejo de trazer para uma identidade local. Inicialmente pensamos no samba reggae, que seria uma ótima oportunidade de discutir a Bahia mais diretamente. Com a demanda e riqueza do samba no estado, resolvemos ampliar um pouquinho mais, partindo para outros tipos de samba”.

A programação começa na Casa do Olodum, às 10h, com uma roda de conversa sobre samba-reggae. Estarão presentes os compositores Adailton Poesia e Juraci Tavares, autores de canções dos blocos Malê Debalê, Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Muzenza e Olodum, para um bate-papo mediado por Claudia Alexandra Santos.

Durante a tarde, literatura e composição protagonizam mais dois encontros: Desde que o Samba é Samba - O samba na Realidade e na Ficção, com o escritor Paulo Lins e cantora Juliana Ribeiro, mediado pelo antropólogo e professor Ari Lima; e o bate-papo Um Bamba da Bahia que Balança o Brasil, com o compositor Edil Pacheco entrevistado pela jornalista Ana Cristina Pereira, editora do CORREIO. As atividades acontecem na Casa do Benin, das 15h às 18h.

Finalizando o evento, das 20h às 23h, o espaço Pelô Mundo Club recebe um show afro-percussivo de Adailton Poesia e Banda Misturafro, com abertura do Sarau Bem Black e participações de Katia Show e Tonho Matéria. O DJ Gug encerra a noite tocando sambas de compositores baianos, de diferentes gerações.

A Balada Literária tem apoio do Itaú Cultural, parceria da Casa do Benin / Fundação Gregório de Matos, do Pelô Mundo Club e Casa do Olodum. O evento tem produção de Nelson Maca e Lúcia Santos, do coletivo Blackitude Vozes Negras da Bahia, em parceria com a Balada Literária de São Paulo.



Programação



Dia 12/10 (sábado)

9h às 12h - Casa do Olodum

Café da manhã seguido de roda de conversa com compositores de bloco afro

Mesa 1: O samba-reggae da cartilha ao disco, passando pelo avenida

Convidados: Adailton Poesia e Juraci Tavares

Mediação: Cláudia Alexandra Santos



15h às 18h - Casa do Benin

Mesa 2. Desde que o samba é samba - O samba na realidade e na ficção

Convidados: Paulo Lins e Juliana Ribeiro

Mediação: Ari Lima

Bate-papo. Um Bamba da Bahia que Balança o Brasil

Convidado: Edil Pacheco

Entrevistadora: Ana Cristina Pereira



20h às 23h - Pelô Mundo Club - Largo do Pelourinho

Sacudindo a mente, o corpo e o espírito

Abertura: Sarau Bem Black declama letras históricas dos blocos afros Ara Ketu, Ilê Aiyê, Muzenza e Olodum

Show afro-percussivo: Adailton Poesia e Banda Misturafro, com participação especial de Katia Show e Tonho Matéria

Encerramento: Dj Gug toca Sambas da Bahia