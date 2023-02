‘Balança o saco de confete e serpentina’, Fuzuê arrasta público até o Farol

“Vem o sapo/ Vem a rã/ Vem a cobra/ Vem a gia/ Todo mundo preparado/ Pra fazer a confraria/ Toda rua de Olinda/ Tem saída pra Bahia...”. É difícil encontrar alguém que não conheça os versos de ‘Alegria Original’, eternizada através da Timbalada, e que remetem aos carnavais de antigamente, com fanfarras e serpentinas. E foi esse o clima que tomou conta da Barra, neste sábado (11), durante o Fuzuê.

A festa em si já tem esse propósito. O Fuzuê foi criado, em 2016, dois anos após o Furdunço, como um espaço para os carnavais de bloquinhos, sem trios elétricos, e fez tanto sucesso que ganhou espaço fixo na grade da folia de Momo, em Salvador. No começo eram cerca de dez agremiações, mas o número de interessados aumentou a cada nova edição, até alcançar os 42 grupos culturais que desfilaram este ano. Um recorde.

(Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO )

(Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO )

A concentração no Morro do Gato, nas imediações do Clube Espanhol, começou 1h antes do evento. Enquanto uma Mulher-Maravilha ajeitava a fantasia à sombra de uma árvore, do outro lado do canteiro um sheik árabe limpava a barra das vestes, apoiado em uma fada de asas coloridas. Alguns passos adiante uma mulher ajudava a outra a amarrar um penacho na cabeça. O amigo dela, que se identificou apenas como Pi, explicou.

“Há 15 anos que saímos nos carnavais vestidos dessa forma. Somos a Tribo da Paz, uma instituição de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Vimos que as referências que se tinha na avenida aos povos indígenas estava morrendo, a tradição está se perdendo, e resolvemos lutar. A fantasia é sempre a mesma, mas as cores mudam”, contou.

A Banda da Guarda Municipal deu o tom e ao som de clássicos como ‘Mamãe eu quero’, ‘Me dá um dinheiro aí’, e ‘We Are Carnaval’ arrastou o público do Clube Espanhol até o Farol da Barra, no Circuito Tapajós. Os foliões chegaram ao Morro do Cristo cantando em coro ‘Balança o saco’, com espaço até para coreografias. O coral ficou bonito e foi registrado por baianos e turistas em selfs e vídeos.

Foliões investiram na criatividade (Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

Enquanto uma bruxa se balançava ao som da fanfarra, um Homem-Aranha fazia travessuras com as crianças. Mas o super heróis mais fotografado estava empurrando uma bicicleta, usando luvas cirúrgicas e máscara de proteção. Da cintura para baixo, ele usava uma estrutura similar ao coronavírus, sustentada por suspensórios presos aos ombros. Enquanto na parte superior exibia as roupas de um cirurgião e segurava uma injeção.

Por baixo da criatividade estava o trabalhador de serviços gerais Vagner Santana, 30 anos, que começou a fazer a fantasia com a ajuda dos amigos, há três dias. “Devido a volta do carnaval, e depois da vacina e de tudo que passamos, surgiu essa ideia. A intenção é fazer uma homenagem aos profissionais de saúde e ao mesmo tempo à vacina, porque ela salva vidas. Vacina já!”, afirmou.

Vagner resolveu homenagear os profissionais de saúde (Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

Os ciclistas foram à frente do desfile. O Bike Fuzuê teve a primeira edição em 2015, no Furdunço. O grupo reúne amigos e amantes das magrelas, tanto atletas como amadores. A partir de 2017 eles passaram a desfilar no Fuzuê, e em algumas ocasiões mais de 100 pessoas participaram da ação.

As caretas foram outra atração à parte. Foram ao menos três grupos desse tipo este ano. Algumas crianças ficaram assustadas, outras fizeram como Davi Santos, 5, e entraram na brincadeira. O menino até tentou retirar a máscara para ver o rosto que se escondia por baixo da fantasia, mas foi repreendido pela mãe.

O policiamento foi reforçado e uma equipe de investigadores da Polícia Civil aproveitou para fazer uma campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil e a venda de bebidas alcóolicas para menores de idade. Enquanto os bloquinhos desfilavam na avenida outras pessoas seguiram aproveitando o dia de sol nas areias da praia.

Quem perdeu o Fuzuê ainda pode aproveitar o Furdunço antes que as cordas comecem a segregar os espaços. A festa acontece nesse domingo (12), saindo das imediações do Clube Espanhol até o Farol da Barra. Serão 53 atrações, como BainaSystem, Lincoln Escandurras, Armandinho, Daniel Vieira, Kart Love e Gerônimo, entre outros. Confira a programação completa abaixo.

FURDUNÇO – Domingo (12), a partir das 14h:

MARCOS CLEMENT -BICICLETRIO TOCA RAUL

RIXÔ ELÉTRICO

RASTA GROOVE

BANDA RUY TAPAJÓS

VAL MACAMBIRA

GRUPO CORRUPIO

A KOMBI DO ZÉ LIVRÓRIO

ATROPA – CORTEJO BALAIO MUSICAL

TAKOMBIN’ARTE

SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO

CHICO GOMES E A MARANA

MAIRA LINS

MICROTRIO IVAN HUOL

RURAL ELÉTRICA

DARK PERCUSSIVO

BANDA COKTEL BAIANO

MARCULINO E SEUS BELEZAS

COMPASSOS E SERPENTINAS

MÁQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70 80 90

APPETITE FOR ILUSION

ARMANDINHO

A MULHERADA

WILSON CAFÉ

ADELMO CASÉ

BANDA TOAE E ARRASTÃO PENA BRANCA

FILHOS DE JORGE

LINNOY

DIEGO MORAES

LINCOLN

FIT DANCE

LUI

MUDEI DE NOME

CAROLINA BANDEIRA ALVES

FAUSTÃO E OS MONGAS

TONHO MATÉRIA

TUCA FERNANDES

ANA MAMHETO

KART LOVE

O PRETINHO

TAIS NADER

GERÔNIMO*

LOOS CANDELAS

DIAMBA

DANIEL VIEIRA

BANDA RELEASE

DJA LUZ

MAKKONEN TAFARI

ESCANDURRAS

PEU PIRATA

NEGÃO DA VIOLA E SAMBA DIRETORIA

LUTTE

BANDA VAMOS NESSA

BAIANA SYSTEM

